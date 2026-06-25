Nguy cơ hoãn trận Hà Lan - Tunisia

Trận đấu giữa Hà Lan và Tunisia tại lượt cuối bảng F World Cup 2026 đứng trước nguy cơ bị hoãn nhiều giờ do cảnh báo giông sét, mưa lớn và ngập lụt tại Kansas City (Mỹ).

Hà Lan đang có cùng 4 điểm với Nhật Bản sau hai lượt trận. Ảnh: Reuters.

Trước giờ bóng lăn của lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, ban tổ chức đang theo dõi sát diễn biến thời tiết tại Kansas City, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Tunisia sẽ diễn ra lúc 6h ngày 26/6. Theo các dự báo mới nhất, khu vực này có tới 70% khả năng xuất hiện dông sét kèm mưa lớn trong ngày 25/6. Các cơ quan khí tượng Mỹ đã phát đi cảnh báo ngập lụt ở một số khu vực.

Lượng mưa được dự báo tăng mạnh từ sáng sớm và kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Điều đó khiến trận đấu của tuyển Hà Lan đối mặt nguy cơ bị lùi giờ thi đấu đáng kể.

Ngay cả khi mưa không xuất hiện đúng thời điểm trận đấu diễn ra, nguy cơ hoãn vẫn hiện hữu. Nguyên nhân đến từ quy định nghiêm ngặt của Mỹ đối với các sự kiện thể thao ngoài trời.

Theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), mọi hoạt động thể thao chuyên nghiệp phải tạm dừng nếu phát hiện sét trong phạm vi khoảng 13 km quanh địa điểm thi đấu.

World Cup 2026 từng chứng kiến một trường hợp tương tự khi trận Pháp gặp Iraq bị gián đoạn tới hai giờ vì mưa như trút nước. Dù vậy, phần lớn khán giả vẫn ở lại sân và chờ trận đấu tiếp tục.

Một vấn đề khác cũng được nhắc tới là tính công bằng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trận Hà Lan - Tunisia diễn ra cùng giờ với cuộc chạm trán giữa Nhật Bản và Thụy Điển.

Nếu thời tiết khiến trận của Hà Lan bị kéo dài quá lâu, đội bóng áo cam có thể biết trước kết quả từ sân đấu còn lại. Điều này có khả năng tác động đến cách tiếp cận trận đấu của họ.

Highlights Hà Lan 5-1Thụy Điển Hà Lan hủy diệt Thụy Điển 5-1 tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.