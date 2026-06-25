Khoảnh khắc World Cup: Neymar trở lại

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng C, Morocco chính thức tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 với ngôi nhì bảng sau khi đánh bại Haiti với tỷ số 4-2. Dù hai lần bị dẫn trước, Achraf Hakimi và Ismael Saibari kịp thời gỡ hòa trong hiệp một. Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Soufiane Rahimi vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 và kiến tạo cho Gessime Yassine ấn định chiến thắng. Đại diện châu Phi bỏ túi 7 điểm và chỉ kém Brazil về hiệu số.