Khoảnh khắc World Cup: Neymar trở lại

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Ở trận đấu diễn ra vào lúc 2h, Bosnia & Herzegovina đánh bại Qatar với tỷ số 3-1 để vươn lên vị trí thứ ba bảng B với 4 điểm, mở rộng cánh cửa vào vòng knock-out. Kerim Alajbegovic và Ermin Mahmic lập công, cùng một bàn phản lưới nhà của Sultan Al-Brake giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng, bất chấp nỗ lực rút ngắn cách biệt của Hassan Al-Haidos.
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Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng B, Thụy Sĩ xuất sắc chiếm ngôi đầu sau khi đánh bại Canada với tỷ số 2-1. Các bàn thắng của Ruben Vargas và Johan Manzambi giúp đội khách dẫn 2-0 trong hiệp hai. Dù Promise David rút ngắn tỷ số ở phút 76, các cầu thủ áo trắng vẫn không thể lật ngược thế cờ. Thầy trò Jesse Marsch đành chấp nhận xếp thứ hai.
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Trận đấu tâm điểm trong ngày 25/6 là cuộc chạm trán giữa Brazil và Scotland diễn ra vào lúc 5h. Vinicius Junior đóng góp cú đúp, giúp "Selecao" giành chiến thắng chung cuộc 3-0, chiếm ngôi đầu bảng C. Anh nổ súng ở cả 3 trận vòng bảng, bỏ túi 4 pha lập công để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới cùng Kylian Mbappe, Lionel Messi và Erling Haaland.
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Trận thắng Scotland 3-0 cũng chứng kiến màn tái xuất đầy cảm xúc của Neymar sau chấn thương dài hạn từ tháng 10/2023. Vào sân từ phút 76, ngôi sao mang áo số 10 nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất từ người hâm mộ Brazil. Dù thi đấu ít phút, anh vẫn thể hiện đẳng cấp với những pha đi bóng lắt léo và thực hiện các quả phạt góc nguy hiểm, tạo điều kiện cho đồng đội dứt điểm.
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Sau khi trận đấu kết thúc, Neymar tiến lại khu vực khán giả để chia vui cùng gia đình. Bản thân cầu thủ này cũng khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương để sẵn sàng cho những trận đấu tại vòng knock-out. Đây sẽ là tín hiệu đáng mừng dành cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti cùng người hâm mộ "Selecao".
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Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng C, Morocco chính thức tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 với ngôi nhì bảng sau khi đánh bại Haiti với tỷ số 4-2. Dù hai lần bị dẫn trước, Achraf Hakimi và Ismael Saibari kịp thời gỡ hòa trong hiệp một. Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Soufiane Rahimi vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 và kiến tạo cho Gessime Yassine ấn định chiến thắng. Đại diện châu Phi bỏ túi 7 điểm và chỉ kém Brazil về hiệu số.
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Ở lượt trận diễn ra vào khung 8h, Mexico chiếm ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối và chưa để thủng lưới sau khi đánh bại CH Czech với tỷ số 3-0. Mateo Chavez, Julian Quinones cùng Fidalgo là những người lập công tiễn đại diện châu Âu về nước. Với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận, CH Czech chính thức bị loại trong một ngày thi đấu buồn khi đội trưởng Tomas Soucek dính chấn thương nặng.
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Huyền thoại Guillermo Ochoa cũng đi vào lịch sử khi ra sân tại kỳ World Cup thứ 6 ở tuổi 40. Phút 78 trong trận đấu với CH Czech, anh vào sân để chính thức san bằng kỷ lục của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Với 153 lần khoác áo đội tuyển, sự xuất hiện của "Memo" tại sân Mexico City là khoảnh khắc tri ân rực rỡ dành cho thủ môn này.
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Ở trận đấu cùng giờ tại bảng A, Nam Phi chính thức lọt vào vòng 32 đội sau trận thắng quả cảm 1-0 Hàn Quốc. Lối chơi kỷ luật giúp hàng thủ đại diện châu Phi đứng vững. Phút 63, Thapelo Maseko dứt điểm quyết đoán, ghi bàn duy nhất từ pha phản công mẫu mực. Với vị trí nhì bảng A, các cầu thủ áo vàng hiên ngang đi tiếp cùng Mexico, biến mọi nỗ lực của đại diện châu Á thành vô vọng.
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Trái ngược với niềm vui của các cầu thủ Nam Phi là nỗi buồn bao trùm dàn sao tuyển Hàn Quốc. Với việc để thua hai trận liên tiếp, Son Heung-min và các đồng đội chỉ có vỏn vẹn 3 điểm và phải nằm trong nhóm những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt để nuôi hy vọng đi tiếp.
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