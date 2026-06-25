Tuyển Hàn Quốc trả giá vì sự bế tắc

Thất bại 0-1 trước Nam Phi khiến Hàn Quốc đánh mất quyền tự quyết ở World Cup 2026, đồng thời hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông trong và ngoài nước.

Son Heung-min trải qua trận đấu đáng quên khi Hàn Quốc gục ngã trước Nam Phi.

Thất bại trước Nam Phi khiến Hàn Quốc đánh mất quyền tự quyết ở World Cup 2026, đồng thời hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông trong và ngoài nước.

Trước lượt trận cuối bảng A, Hàn Quốc vẫn nắm trong tay cơ hội lớn để giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa trước Nam Phi khiến đội bóng của HLV Hong Myung-bo rơi vào tình thế khó khăn.

Ngay sau trận đấu, Yonhap cho rằng Hàn Quốc tự đẩy mình vào thế nguy hiểm khi không thể tận dụng cơ hội để định đoạt số phận. Hãng thông tấn quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh đội tuyển giờ đây phải chờ kết quả từ các bảng đấu khác thay vì chủ động giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, Chosun Ilbo tỏ ra tiếc nuối khi nhắc lại rằng trận gặp Nam Phi từng được xem là "cơ hội vàng" của đội tuyển Hàn Quốc. Theo tờ báo này, các học trò của HLV Hong Myung-bo kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sự sắc bén trong những thời điểm quyết định, qua đó phải trả giá bằng thất bại cay đắng.

Truyền thông Hàn Quốc tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ "cơ hội vàng" để giành vé đi tiếp.

Màn trình diễn của Son Heung-min cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc được kỳ vọng tạo khác biệt ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng vẫn chưa thể ghi bàn hay tạo dấu ấn đậm nét sau vòng bảng.

Không chỉ truyền thông Hàn Quốc, báo chí quốc tế cũng bất ngờ với kết quả tại bảng A. Reuters đánh giá chiến thắng của Nam Phi là một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất ở lượt trận cuối vòng bảng, khi đại diện châu Phi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn để nuôi hy vọng đi tiếp.

The Guardian cho rằng Hàn Quốc thiếu sự khẩn trương trong trận đấu mang tính quyết định. Đại diện châu Á cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra đủ cơ hội rõ ràng để xuyên thủng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Nam Phi.

Trong khi đó, các chuyên gia của ESPN nhận định trận thua này phản ánh rõ vấn đề lớn nhất của Hàn Quốc tại World Cup 2026. Đội bóng xứ kim chi không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, nhưng lại thiếu những khoảnh khắc bùng nổ và sự hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân.

Ở chiều ngược lại, Nam Phi nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế. Reuters mô tả đây là chiến thắng mang tính lịch sử của đại diện châu Phi, đội bóng đã thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội để giành kết quả ngoài mong đợi.

Cánh cửa đi tiếp vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Hàn Quốc. Tuy nhiên, từ vị thế nắm quyền tự quyết, Son Heung-min cùng các đồng đội giờ chỉ còn biết chờ đợi. Đó cũng là điều khiến truyền thông nước này tiếc nuối nhất sau cú ngã trước Nam Phi.