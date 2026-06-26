Dàn HLV Argentina đang khuấy đảo World Cup 2026

Sebastian Beccacece (Ecuador). HLV người Argentina nhận vô số chỉ trích từ chính người hâm mộ Ecuador sau khi để thua Bờ Biển Ngà trong ngày ra quân và sau đó hoà không bàn thắng trước Curacao. Nhiều bình luận chỉ trích Beccacece chỉ biết nói không biết làm, thậm chí đòi đuổi ông ngay giữa World Cup. Ảnh: Reuters.