Dàn HLV Argentina đang khuấy đảo World Cup 2026

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Lionel Scaloni (Argentina). Bước vào World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch, HLV Scaloni nhận rất nhiều kỳ vọng để bảo vệ ngôi vương, đồng thời mang về chiếc cúp vàng thứ 4 trong lịch sử đội tuyển. Ảnh: Reuters.
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Với đầu tàu Lionel Messi, Scaloni tỏ ra mát tay khi tạo ra một đội hình gắn kết từ tinh thần thi đấu đến lối chơi trên sân. Argentina giành hai chiến thắng trước Algeria (3-0) và Áo (2-0) và bước vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng J. Ảnh: Reuters.
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Mauricio Pochettino (Mỹ). Cựu HLV Tottenham Hotspur được kỳ vọng mang về một kỳ World Cup làm rạng danh bóng đá Mỹ. Thực tế vẫn còn nhiều hoài nghi với Pochettino trước ngày khai mạc nhưng tất cả đã bị xóa nhòa. Ảnh: Reuters.
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Mỹ nghiền nát Paraguay với tỷ số 4-1 trong ngày ra quân, tạo ra trận đấu bùng nổ nhất về mặt tỷ số trong lượt trận đầu tiên. Họ tiếp tục đả bại Australia 2-0 và giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng D. Dấu ấn của Pochettino là rất rõ rệt khi Mỹ mang phong thái tấn công mạnh mẽ như Tottenham thời đỉnh cao dưới bàn tay của HLV người Argentina. Ảnh: Reuters.
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Sebastian Beccacece (Ecuador). HLV người Argentina nhận vô số chỉ trích từ chính người hâm mộ Ecuador sau khi để thua Bờ Biển Ngà trong ngày ra quân và sau đó hoà không bàn thắng trước Curacao. Nhiều bình luận chỉ trích Beccacece chỉ biết nói không biết làm, thậm chí đòi đuổi ông ngay giữa World Cup. Ảnh: Reuters.
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Tất cả chỉ trích đó bị đẩy sang một bên khi Ecuador lách qua khe cửa hẹp bằng chiến thắng lịch sử 2-1 trước Đức ở lượt cuối bảng E. Họ trở thành đội tuyển thứ hai đi tiếp với vị trí thứ ba sau vòng bảng, trước đó đội đầu tiên làm được điều này là Bosnia & Herzegovina ở bảng B. Ảnh: Reuters.
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Nestor Lorenzo (Colombia). Ở cùng bảng K với Bồ Đào Nha, Colombia dưới sự dẫn dắt của nhà á quân World Cup 1990 đang gây ấn tượng với vị trí dẫn đầu. Họ thắng Uzbekistan (3-1) và sau đó là CHDC Congo (1-0) với lối chơi chặt chẽ, hợp lý. Ảnh: Reuters.
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Chỉ cần hoà Bồ Đào Nha ở lượt cuối, Colombia sẽ bước vào vòng trong với vị trí dẫn đầu bảng K. HLV Lorenzo từng đưa Colombia vào tứ kết World Cup 2014 trên đất Brazil. Xét về thành tích, thâm niên và uy tín, ông hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ người dân Colombia tại giải đấu lần này. Ảnh: Reuters.
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Ở chiều ngược lại, một HLV người Argentina khác nhận được sự kỳ vọng là Marcelo Bielsa, tuy nhiên Uruguay của ông vẫn chưa bùng nổ ở giải đấu lần này. Họ chỉ có 2 điểm sau hai lượt trận bảng H và phải đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng cuối. Một chiến thắng là điều giúp Uruguay chắc chắn đi tiếp nhưng nhiệm vụ này là rất khó khăn. Ảnh: Reuters.
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