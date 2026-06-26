Kịch bản bị xem là 'nỗi ô nhục' ở World Cup 2026

Trận đấu giữa Áo và Algeria ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 hôm 28/6 đang tạo ra tranh cãi lớn.

Algeria của Ibrahim Maza sắp đối đầu Áo ở lượt cuối. Ảnh: Reuters.

Sau hai lượt trận bảng J, Argentina toàn thắng để sớm giành ngôi đầu bảng. Jordan thua cả hai trận và gần như không còn cơ hội cạnh tranh khi phải chạm trán nhà đương kim vô địch ở lượt cuối. Điều đó khiến cuộc đối đầu giữa Áo và Algeria trở thành tâm điểm khi cả hai cùng có 3 điểm và cạnh tranh tấm vé còn lại.

Áo chỉ cần một trận hòa là đủ giữ vị trí thứ hai nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong khi đó, Algeria buộc phải thắng nếu muốn vượt lên. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ đội xếp nhì bảng nhiều khả năng phải đối đầu với ứng viên vô địch Tây Ban Nha ngay từ vòng 1/16.

Ngược lại, đội thua với cách biệt tối thiểu vẫn có cơ hội rất lớn lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Nếu kịch bản này xảy ra, họ thậm chí có thể gặp Thụy Sĩ ở vòng knock-out, đối thủ được đánh giá dễ chịu hơn đáng kể so với Tây Ban Nha.

Cả Algeria và Áo đều có toan tính trước lượt cuối. Ảnh: Reuters.

Tình huống đặc biệt này làm dấy lên nhiều tranh cãi về thể thức World Cup 48 đội. Không ít người hâm mộ cho rằng việc mở rộng số đội tham dự đã tạo ra những nghịch lý, khi chiến thắng chưa chắc mang lại lợi thế, còn thất bại đôi khi lại mở ra con đường thuận lợi hơn để tiến sâu.

The Sun cũng liên hệ kịch bản này với "Nỗi ô nhục Gijon" tại World Cup 1982. Khi đó, Tây Đức đánh bại Áo với tỷ số 1-0, kết quả vừa đủ để cả hai đội cùng đi tiếp và khiến Algeria bị loại. Sau sự cố gây tranh cãi dữ dội đó, FIFA đã quyết định các trận đấu cuối cùng của vòng bảng phải diễn ra cùng giờ nhằm hạn chế khả năng các đội dàn xếp kết quả.

Trước đó, ở bảng D, trận hòa 0-0 giữa Australia và Paraguay cũng bị người hâm mộ nghi ngờ là kết quả có lợi cho cả hai. Với một điểm có được, Australia giành ngôi nhì bảng để gặp Iran ở vòng 1/16, còn Paraguay đứng thứ ba với hiệu số -2 nhưng vẫn đủ điều kiện đi tiếp và sẽ chạm trán Đức.

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