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Thể thao World Cup 2026

Truyền thông thế giới 'cạn lời' với thủ môn Uruguay

  • Thứ bảy, 27/6/2026 10:05 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Sai lầm của Fernando Muslera trong thất bại trước Tây Ban Nha khiến Uruguay dừng bước ngay vòng bảng World Cup 2026 còn anh trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông quốc tế.

Muslera mắc hàng loạt sai lầm trong kỳ World Cup thứ 5 mà anh tham dự. Ảnh: Reuters.

Sáng 27/6, Uruguay khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách đầy cay đắng khi thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở lượt trận cuối bảng H. Bàn thua duy nhất của họ xuất phát từ sai lầm của thủ thành kỳ cựu Fernando Muslera, khiến truyền thông Uruguay và Tây Ban Nha đồng loạt hướng mũi dùi về người gác đền 40 tuổi.

Ngay sau trận, chuyên trang thể thao Ovacion của El Pais mô tả đây là "sai lầm nghiêm trọng" của Muslera. Tờ báo cũng đặc biệt nhấn mạnh việc thủ môn kỳ cựu bị HLV Marcelo Bielsa rút khỏi sân ngay sau giờ nghỉ, để Sergio Rochet được tung vào thay. Thay thế thủ môn chính thức là quyết định hiếm thấy trong bóng đá, nhất là khi trận đấu mới trôi qua một nửa.

Trang El Observador cũng không giấu nổi sự thất vọng với dòng tiêu đề: "Một đêm buồn, thêm một sai lầm của Muslera và thất bại cay đắng; đội tuyển thất bại tại World Cup 2026 và bị loại".

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Trang El Observador của Uruguay xoáy vào nỗi đau của đội nhà.

Trong khi đó, tờ Subrayado quy toàn bộ bước ngoặt trận đấu vào pha xử lý của cựu thủ môn Galatasaray, giật tít: "Uruguay bị loại khỏi World Cup sau sai lầm của Muslera trong thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha".

Ở chiều ngược lại, báo chí Tây Ban Nha dành lời ca ngợi cho đội nhà. Mundo Deportivo viết: "Tây Ban Nha thắng trận chiến tại Guadalajara và giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng". Marca cũng khẳng định: "Tây Ban Nha không mắc sai lầm: Kết thúc vòng bảng ở vị trí số một và Uruguay bị loại".

Tờ báo Mỹ New York Times đánh giá thất bại này tiếp tục nối dài chuỗi World Cup đáng quên của Uruguay khi đội bóng Nam Mỹ thêm một lần dừng bước ngay vòng bảng.

Với Muslera, người bước vào giải đấu trong kỳ World Cup thứ năm của sự nghiệp, đây có lẽ cũng là một trong những trận đấu đáng quên nhất khi sai lầm của anh trở thành tâm điểm trên các mặt báo quốc tế.

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Đào Trần

Uruguay Sergio Rochet Fernando Muslera World Cup 2026 tuyển Uruguay Tây Ban Nha

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