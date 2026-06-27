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Thể thao World Cup 2026

Bielsa nổi đóa với phóng viên sau cú sốc của Uruguay

  • Thứ bảy, 27/6/2026 12:12 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Sau trận thua 0-1 Tây Ban Nha tại bảng H World Cup 2026, khiến Uruguay chính thức bị loại, huấn luyện viên Marcelo Bielsa dường như không thể giữ được sự bình tĩnh.

Marcelo Bielsa không giữ được bình tĩnh sau trận thua Tây Ban Nha.

Huấn luyện viên Bielsa vừa gây sốc khi mất kiểm soát trong buổi phỏng vấn trực tiếp với kênh truyền hình DAZN sau khi Uruguay bị loại khỏi World Cup 2026. Chiến lược gia người Argentina bị bắt gặp quát tháo phóng viên dù cuộc phỏng vấn chưa bắt đầu.

"Làm nhanh lên đi", ông lớn tiếng yêu cầu nhằm sớm kết thúc nhiệm vụ truyền thông để trở lại phòng thay đồ với các học trò. Trong suốt quá trình trao đổi, nhà cầm quân 70 tuổi giữ thái độ cáu kỉnh và chỉ đưa ra những câu trả lời ngắn gọn.

Ông xác nhận thủ thành Fernando Muslera chủ động xin rời sân sau sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất ở trận gặp Tây Ban Nha. Khi được hỏi về trách nhiệm, Bielsa thẳng thắn nhận lỗi về mình khi không thể phát huy tốt nhất năng lực của đội bóng, trước khi rời đi với một lời chào "không có gì" đầy gắt gỏng.

Uruguay khép lại chiến dịch World Cup 2026 với thành tích đáng thất vọng khi không giành nổi một chiến thắng trong bảng đấu có sự góp mặt của Saudi Arabia, Tây Ban Nha và Cape Verde. Valverde cùng đồng đội có vỏn vẹn 2 điểm, đứng thứ ba chung cuộc bảng H.

Việc đại diện Nam Mỹ bị loại sớm, cùng phản ứng dữ dội của huấn luyện viên Bielsa dành cho truyền thông, nhiều khả năng sẽ tạo nên một kết thúc buồn cho triều đại của ông tại đội tuyển Uruguay.

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Huy Trưởng

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