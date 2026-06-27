Cơ may nào cho tuyển Hàn Quốc sau những ngày mỏi mòn?

Không đội tuyển nào khiến người hâm mộ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như Hàn Quốc tại World Cup 2026.

Iran giờ có cơ hội cao hơn Hàn Quốc.

Từ vị thế gần như cầm chắc vé vào vòng 1/16, đại diện Đông Á bất ngờ rơi vào cảnh thấp thỏm chờ phán quyết từ các bảng đấu khác. Sau nhiều ngày liên tiếp đón tin dữ, cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc giờ chỉ còn được nuôi dưỡng bằng những phép màu.

Từ chỗ tự quyết đến cảnh ngóng chờ từng trận đấu

Sau hai lượt trận đầu tiên, Hàn Quốc vẫn nắm quyền tự quyết. Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Czech và thất bại tối thiểu 0-1 trước chủ nhà Mexico giúp đội bóng của HLV Hong Myung-bo có 3 điểm trước lượt đấu cuối. Chỉ cần hòa Nam Phi, họ sẽ chắc chắn giành vị trí nhì bảng A để tiến vào vòng 1/16.

Nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ sau một khoảnh khắc. Bàn thắng của Thapelo Maseko ở phút 63 khiến Hàn Quốc nhận thất bại 0-1, rơi xuống vị trí thứ ba với 3 điểm và hiệu số -1. Đó cũng là lúc hành trình chờ đợi đầy mệt mỏi của người hâm mộ Hàn Quốc bắt đầu.

Thay vì nghiên cứu đối thủ ở vòng knock-out, họ buộc phải theo dõi từng bảng đấu còn lại để tính toán xem liệu mình có thể nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất hay không. Ban đầu, hy vọng vẫn còn khá lớn, nhất là khi Hàn Quốc xếp trên Scotland, đội xếp thứ 3 ở bảng B. Nhưng rồi tin buồn liên tục xuất hiện.

Ở bảng C, Bosnia đánh bại Qatar để kết thúc với 4 điểm, nghiễm nhiên vượt trên Hàn Quốc. Ngày hôm sau, ba bảng D, E và F tiếp tục mang đến những kết quả bất lợi.

Paraguay đứng thứ ba bảng D với 4 điểm. Ecuador gây sốc khi đánh bại Đức để cũng có 4 điểm ở bảng E. Trong khi đó, Nhật Bản bị Thụy Điển cầm hòa, giúp đại diện Bắc Âu đứng thứ ba bảng F với 4 điểm. Chỉ trong hai ngày, Hàn Quốc liên tục bị các đội khác đẩy xuống sâu hơn trên bảng xếp hạng những đội đứng thứ ba.

Cape Verde giành quyền vào vòng knock-out của World Cup 2026.

Đến sáng 27/6, cuối cùng cũng xuất hiện một tia hy vọng. Ở bảng H, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay còn Cape Verde cầm hòa Saudi Arabia 0-0, khiến Uruguay chỉ có 2 điểm và chính thức xếp dưới Hàn Quốc. Tuy nhiên, niềm vui ấy kéo dài chẳng được bao lâu.

Bảng I chứng kiến Senegal đè bẹp Iraq tới 5-0 để đứng thứ ba với 3 điểm nhưng hiệu số +2. Tiếp đó, Iran hòa Ai Cập 1-1 ở bảng G, đủ để xếp thứ ba với 3 điểm và hiệu số +1.

Cả Senegal lẫn Iran đều vượt qua Hàn Quốc nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đến lúc này, Hàn Quốc chỉ chắc chắn đứng trên Scotland và Uruguay trong nhóm các đội xếp thứ ba.

Hàn Quốc chờ đợi đồng thời 2 phép màu ở ngày cuối cùng

Sau hàng loạt diễn biến bất lợi, số phận của Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào ba bảng đấu cuối. Để lọt vào nhóm bốn đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, đại diện châu Á cần ít nhất hai trong ba bảng còn lại xuất hiện kết quả có lợi.

Ở bảng J, điều kiện đầu tiên là trận Áo gặp Algeria không được kết thúc với tỷ số hòa. Nếu Algeria thắng cách biệt từ hai bàn hoặc Áo giành chiến thắng, Hàn Quốc sẽ vượt qua đội xếp thứ ba của bảng này. Nhưng đây lại chính là kịch bản khó xảy ra nhất.

Áo và Algeria đều hiểu rằng chỉ cần chia điểm, cả hai gần như sẽ dắt tay nhau vào vòng trong. Không đội nào có lý do để mạo hiểm. Nhiều người nhắc lại ký ức World Cup 1982, khi Algeria từng là nạn nhân của "Hiệp ước Gijón" giữa Tây Đức và Áo.

CĐV Hàn Quốc đang thấp thỏm chờ đợi số phận của đội nhà.

Chính vì vậy, không ít cổ động viên Hàn Quốc hy vọng Algeria sẽ không chấp nhận một trận hòa có lợi cho cả hai. Dù vậy, xét về tương quan lực lượng, việc Algeria thắng Áo với cách biệt hai bàn vẫn là nhiệm vụ rất khó.

Ở bảng K, hy vọng đặt vào Uzbekistan. Hàn Quốc cần đại diện Trung Á ít nhất phải cầm hòa được CHDC Congo để giữ đội xếp thứ ba của bảng này ở mức điểm thấp. Thế nhưng đây cũng là thử thách lớn khi CHDC Congo được đánh giá mạnh hơn đáng kể và vẫn còn nguyên động lực chiến thắng để giành vé đi tiếp.

Cuối cùng là bảng L, nơi Ghana gặp Croatia. Người Hàn Quốc mong Ghana giành trọn 3 điểm. Đại diện châu Phi cũng có động lực rất lớn vì chiến thắng sẽ giúp họ cạnh tranh ngôi đầu bảng với Anh.

Nhưng Croatia là đội bóng giàu kinh nghiệm và chỉ cần một trận hòa để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Với bản lĩnh của một đội từng nhiều lần tiến sâu ở World Cup, họ chắc chắn sẽ không dễ bị đánh bại.

Nhìn vào cả ba bảng đấu, có thể thấy Hàn Quốc đang phải trông chờ cùng lúc nhiều điều kiện thuận lợi xảy ra. Đó là lý do để mô tả đây là những ngày "mỏi mòn" nhất của bóng đá nước này.

World Cup luôn nổi tiếng với những phép màu và những cú lội ngược dòng kỳ diệu. Hàn Quốc từng nhiều lần tạo nên bất ngờ trong lịch sử giải đấu. Nhưng lần này, điều kỳ diệu không nằm trên đôi chân các cầu thủ, mà nằm trong kết quả của những trận đấu mà họ chỉ có thể đứng ngoài quan sát.

Thất bại hay bị loại với CĐV Hàn Quốc không đáng sợ bằng cảnh bị tra tấn cảm xúc như thế này.