Iran hòa Ai Cập, Hàn Quốc sắp hết hy vọng

Sáng 27/6, Iran giành điểm sau trận hòa 1-1 trước Ai Cập, qua đó khiến Hàn Quốc tiến sát cánh cửa bị loại từ vòng bảng World Cup.

Salah đứng trước cơ hội giành vé vào vòng knock-out ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Sau trận hòa Ai Cập, Iran có 3 điểm cùng hiệu số 0, qua đó vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt, đồng thời đẩy Hàn Quốc xuống thứ 8. Với 3 điểm cùng hiệu số -1, khả năng Son Heung-min cùng đồng đội bị đẩy khỏi top 8 đội là rất dễ xảy ra, trong bối cảnh World Cup 2026 còn đến hai bảng chưa đấu.

Trước trận, Ai Cập đã chắc chắn có vé đi tiếp nhưng vẫn quyết tâm cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đội bóng Bắc Phi nhanh chóng thể hiện tham vọng khi Mahmoud Saber mở tỷ số ngay phút thứ 5 bằng cú dứt điểm một chạm đầy quyết đoán, khiến thủ môn Alireza Beiranvand không có cơ hội cản phá.

Iran thi đấu đầy nỗ lực ở lượt trận cuối.

Bị dẫn trước, Iran buộc phải đẩy cao đội hình và có cơ hội vàng để gỡ hòa khi Mehdi Taremi bị phạm lỗi trong vùng cấm. Tuy nhiên trên chấm phạt đền, Taremi không thể đánh bại thủ môn Mostafa Shobeir, người đã có pha đổ người xuất sắc để cứu thua cho Ai Cập.

Dù vậy, Iran không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn thắng. Sau khi cản phá cú sút đầu tiên của Milad Mohammadi, Shobeir không thể ngăn Ramin Rezaeian ghi bàn từ góc hẹp, giúp đại diện châu Á đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Ai Cập gặp tổn thất lớn khi Mohamed Salah phải rời sân vì chấn thương. Không còn thủ lĩnh trên hàng công, đội bóng của HLV Rui Vitoria gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra sức ép. Ngược lại, Iran liên tục gây nguy hiểm trong những phút cuối và suýt có bàn quyết định.

Shoja Khalilzadeh từng đưa bóng vào lưới Ai Cập nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Sau đó, cột và xà lần lượt cứu thua cho đội bóng châu Phi trước cú sút của Saeid Ezatolahi.