Tình cảnh trái ngược giữa Garnacho và Mainoo

Cùng xuất phát từ học viện MU, nhưng lựa chọn khác biệt đã đưa và Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo đến 2 ngã rẽ trái ngược.

Tại học viện trứ danh như MU, con đường đi từ triển vọng trẻ đến chỗ đứng vững chắc ở đội một chưa bao giờ thẳng tắp. Hành trình của Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho là minh chứng rõ ràng nhất khi cả 2 cùng xuất phát điểm, nhưng mỗi người lại bước sang 2 hướng đi hoàn toàn khác biệt.

Năm 2022, chức vô địch FA Youth Cup mở ra cánh cửa lớn cho thế hệ trẻ của "Quỷ đỏ". Mainoo và Garnacho khi đó được xem là biểu tượng cho tương lai, đại diện cho làn gió mới tại Old Trafford. Họ bùng nổ, được kỳ vọng và quan trọng nhất, họ có cơ hội.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ đòi hỏi tài năng. Nó đòi hỏi sự thích nghi, tính kỷ luật và đặc biệt là thái độ.

Hai số phận trái ngược

Garnacho từng là lựa chọn gần như mặc định dưới thời Erik ten Hag. Tốc độ, sự táo bạo và khả năng tạo đột biến giúp anh trở thành quân bài quan trọng. Tuy nhiên, khi Ruben Amorim tiếp quản, yêu cầu chiến thuật thay đổi. Garnacho không còn phù hợp với vai trò wing-back, cũng không đủ ổn định để chiếm một suất trong vai trò số 10.

Phong độ sa sút kéo theo niềm tin giảm dần. Đỉnh điểm là việc anh phải ngồi dự bị trong trận chung kết Europa League. Khi được tung vào sân, Garnacho không để lại dấu ấn đáng kể. Nhưng điều khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát lại đến sau trận với cuộc phỏng vấn bức xúc, công khai chỉ trích HLV.

Garnacho hiện cảm thấy hối hận vì cách hành xử khi rời MU.

Phản ứng của Amorim là dứt khoát. Garnacho bị loại khỏi đội hình ở vòng cuối mùa, trước khi bị đẩy vào "danh sách đen" và cuối cùng phải rời Old Trafford để gia nhập Chelsea. Một tài năng lớn, nhưng không vượt qua được thử thách về thái độ.

Ở chiều ngược lại, Mainoo chọn cách đi khác. Anh cũng đối mặt với khó khăn, thậm chí còn nhiều hơn thế. Dưới thời Amorim, Mainoo phải cạnh tranh trực tiếp với đội trưởng Bruno Fernandes, một vị trí gần như bất khả xâm phạm. Có thời điểm, tiền vệ trẻ cân nhắc ra đi theo dạng cho mượn để tìm cơ hội thi đấu.

Nhưng khác với Garnacho, Mainoo không phản ứng tiêu cực. Anh kiên nhẫn, âm thầm cải thiện bản thân. Dù phần lớn thời gian phải ngồi dự bị và thậm chí chưa đá chính trận nào tại Premier League trong nửa đầu mùa giải, Mainoo vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện.

Bước ngoặt xuất hiện

Mọi thứ thay đổi chóng mặt khi Michael Carrick nắm vai trò tạm quyền. Ngay lập tức, ông đặt niềm tin vào Mainoo. Và tiền vệ trẻ không phụ lòng. Từ một cái tên mờ nhạt, anh trở thành trụ cột nơi tuyến giữa, ra sân gần như toàn bộ các trận đấu dưới thời Carrick và chứng minh giá trị bằng sự ổn định, thông minh trong lối chơi.

Mainoo được MU tưởng thưởng, còn tương lai Garnacho khó đoán ở Chelsea.

Phần thưởng đến ngay tức thì. MU quyết định trao cho Mainoo một bản hợp đồng dài hạn cùng mức đãi ngộ có thể tăng gấp 4 lần. Điều này phản ánh việc CLB thành Manchester hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào tương lai của Mainoo.

Trong khi đó, Garnacho lại chật vật tại Chelsea. Số trận đá chính hạn chế, đóng góp nghèo nàn với chỉ 1 bàn thắng và 3 kiến tạo tại Premier League khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích. Một khởi đầu đầy hứa hẹn dần trở thành dấu hỏi lớn.

Sự tương phản giữa Mainoo và Garnacho không chỉ nằm ở phong độ, mà sâu xa hơn là cách họ đối diện với nghịch cảnh. Một người chọn phản ứng, người còn lại chọn thích nghi. Một người để cảm xúc lấn át, người kia giữ được sự điềm tĩnh cần thiết.

Từ 2 tài năng cùng bước ra ánh sáng, câu chuyện của Mainoo và Garnacho cho thấy ở bóng đá đỉnh cao, tài năng có thể đưa cầu thủ đi nhanh, nhưng chỉ thái độ mới quyết định họ đi được bao xa.

