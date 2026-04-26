Tình thế đảo ngược với Mbeumo

Tiền đạo Bryan Mbeumo đang trải qua cơn khô hạn bàn thắng dài nhất kể từ khi gia nhập MU.

Mbeumo sa sút phong độ. Ảnh: Reuters.

Sau khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng thay Ruben Amorim vào tháng 1, Mbeumo được yêu cầu thích nghi với vai trò trung phong thay vì chơi như một “số 10 lệch phải” trong hệ thống 3-4-2-1 trước đó.

Nhưng dù phải thay đổi vị trí, cầu thủ người Cameroon lại hòa nhập rất nhanh. Anh ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City ở trận ra mắt của HLV Carrick. Sau đó, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với bàn gỡ hòa trong trận thắng 3-2 trên sân Arsenal, trước khi ghi bàn ở trận thắng 2-0 trước Tottenham.

Tuy nhiên, kể từ pha lập công vào lưới Spurs, Mbeumo lại rơi vào chuỗi tịt ngòi đáng lo ngại. Anh không ghi bàn trong 8 trận gần nhất, dù có tới 7 lần đá chính.

Tuy vẫn đóng góp 2 kiến tạo cho Benjamin Sesko, Mbeumo đã không tham gia trực tiếp vào bàn thắng nào trong 6 trận gần đây. Phong độ kém cỏi này còn thể hiện rõ qua màn trình diễn thất vọng trước Newcastle, khi anh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong thất bại 1-2.

Ở các trận gặp Bournemouth, Crystal Palace và Chelsea, tiền đạo này thậm chí không có nổi cú sút trúng đích.

Mbeumo không còn duy trì phong độ săn bàn như đầu mùa. Ảnh: Reuters.

Song, MU vẫn duy trì kết quả tích cực với 8 chiến thắng trong 12 trận kể từ khi Carrick nắm quyền. Họ đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua top 5 khi hơn Brighton 8 điểm, và có thể tiến gần mục tiêu dự Champions League nếu đánh bại Brentford ở trận đấu ngày 28/4.

Tuy nhiên, vị thế của Mbeumo trong đội hình MU đang lung lay. Thủ môn Senne Lammens nổi lên như bản hợp đồng thành công nhất mùa này, trong khi Sesko đã bắt kịp Mbeumo về số bàn thắng. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ Amad Diallo ở cánh phải khiến vai trò của tuyển thủ Cameroon càng bị đe dọa.

Nếu không sớm tìm lại phong độ ghi bàn trong giai đoạn cuối mùa, Mbeumo có nguy cơ khép lại mùa giải với thành tích kém hơn cả Rasmus Hojlund ở mùa ra mắt. Nghiêm trọng hơn, anh có nguy cơ đánh mất chỗ đứng và trở thành dấu hỏi lớn trong kế hoạch dài hạn của MU.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

