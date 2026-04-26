MU nhắm người thay Casemiro

Manchester United đưa Ederson của Atalanta vào tầm ngắm, xem tiền vệ người Brazil là phương án thay thế Casemiro trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Manchester United đưa Ederson của Atalanta vào tầm ngắm.

Manchester United bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch làm mới tuyến giữa khi chuẩn bị chia tay Casemiro sau mùa giải này. Theo Telegraph, đội chủ sân Old Trafford xác định Ederson của Atalanta là mục tiêu nổi bật để lấp khoảng trống mà Casemiro để lại.

Tiền vệ 26 tuổi được định giá từ 40 đến 50 triệu euro. Đây là mức phí được xem nằm trong khả năng chi trả của MU nếu họ thanh lý thành công một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.

Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox được cho là người đánh giá cao Ederson và đã theo dõi cầu thủ này trong thời gian dài. Ban lãnh đạo MU xem tuyển thủ Brazil là mẫu tiền vệ giàu năng lượng, mạnh tranh chấp và có thể nâng cấp đáng kể khu trung tuyến.

Ederson gia nhập Atalanta từ Salernitana hồi năm 2022 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống của đội bóng Italy. Trước đó, anh từng khoác áo Cruzeiro, Corinthians và Fortaleza tại Brazil.

MU không chỉ tính chuyện thay Casemiro. Manuel Ugarte cũng đối mặt tương lai bất ổn sau mùa giải ít được sử dụng. Tiền vệ người Uruguay có thể bị bán hoặc đem cho mượn nếu CLB nhận được đề nghị phù hợp. Điều đó cho thấy MU muốn bổ sung ít nhất hai tiền vệ mới trong mùa hè này.

Ngoài Ederson, đội chủ sân Old Trafford còn theo dõi nhiều cái tên đáng chú ý như Aurelien Tchouameni của Real Madrid, Carlos Baleba của Brighton & Hove Albion, Adam Wharton của Crystal Palace và Elliot Anderson của Nottingham Forest.

Trong số này, Ederson nổi lên nhờ mức giá hợp lý hơn và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Serie A. Nếu thương vụ thành công, MU có thể sở hữu một tiền vệ đang ở độ chín sự nghiệp để bắt đầu cuộc cải tổ mới ở tuyến giữa.