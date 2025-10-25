Chiến binh Donnarumma

Không còn là sân khấu cho những pha phát bóng mạo hiểm của Ederson, Manchester City giờ đặt niềm tin vào Gianluigi Donnarumma.

Không cần phô diễn bằng những đường chuyền mạo hiểm như Ederson, Gianluigi Donnarumma tái định nghĩa vai trò thủ môn dưới thời Pep Guardiola - một chốt chặn mang lại sự an toàn, chắc chắn và bản lĩnh cho Manchester City.

Donnarumma - người gác đền thép

Trong tám năm, Ederson Moraes là biểu tượng của bóng đá hiện đại tại Manchester City. Anh không chỉ là người giữ khung thành, mà là “cầu thủ thứ 11”, tham gia luân chuyển bóng, mở ra các pha tấn công từ phần sân nhà, thậm chí trực tiếp kiến tạo.

Tổng cộng, Ederson có 168 trận giữ sạch lưới sau 372 lần ra sân, với tỷ lệ cản phá ấn tượng 73%. Theo thống kê post-shot expected goals của Premier League mùa trước, anh ngăn chặn hơn 5 bàn thua dự kiến, dẫn đầu giải.

Nhưng bóng đá luôn tiến hóa, và Guardiola hiểu rằng sự an toàn đôi khi quan trọng hơn sự hoa mỹ. Sau nhiều mùa giải phụ thuộc vào khả năng chơi chân của Ederson, Manchester City bắt đầu tìm kiếm một mẫu thủ môn mang thiên hướng “phòng ngự thuần túy”. Và cái tên được chọn là Gianluigi Donnarumma - người hùng của tuyển Italy, cao 1,96 mét, từng đoạt giải Yashin Trophy 2025 sau khi giúp PSG vô địch Champions League.

Từ khi Donnarumma xuất hiện, lối chơi của Manchester City thay đổi đáng kể. Nếu mùa trước, chỉ 30,5% đường chuyền từ thủ môn của đội là chuyền dài, thì mùa này con số ấy tăng lên 42% - mức cao nhất dưới thời Guardiola. Không còn những pha phối hợp cầu kỳ trong vòng cấm, Manchester City giờ thi đấu thực dụng hơn, chấp nhận phất dài khi cần thiết để giảm rủi ro từ áp lực pressing.

Một chi tiết kỹ thuật khác: Donnarumma thuận chân phải, trong khi Ederson thiên về chân trái. Điều này khiến 60% các pha phát bóng của anh hướng về biên trái, nơi Josko Gvardiol thường lùi sâu nhận bóng. Guardiola nhanh chóng điều chỉnh sơ đồ thoát pressing để thích ứng với thủ môn mới, giúp Manchester City duy trì khả năng kiểm soát mà không cần mạo hiểm.

Donnarumma không “chơi bóng như một tiền vệ”, nhưng anh biết cách điều tiết nhịp độ và duy trì sự ổn định - điều mà một đội bóng đỉnh cao đôi khi cần hơn cả sự sáng tạo.

Chỉ sau 8 trận ở Premier League, Donnarumma có 5 trận giữ sạch lưới - đạt tỷ lệ 62,5%, cao nhất trong số 10 thủ môn hàng đầu giải. Hiệu suất cản phá của anh hiện ở mức 83%, vượt xa mức trung bình của Ederson mùa trước (69%).

Những con số ấy không chỉ nói lên phong độ mà còn phản ánh tác động chiến thuật mà Guardiola hướng đến: Manchester City giờ kiểm soát thế trận bằng sự chắc chắn phòng ngự, không chỉ bằng quyền kiểm soát bóng.

Tại PSG, trong 4 mùa giải, Donnarumma từng “ngăn chặn” gần 22 bàn thua dự kiến ở Ligue 1 và Champions League - chỉ thua Alisson Becker và Jan Oblak trong cùng giai đoạn.

Ngay trong trận ra mắt Manchester City - derby với Manchester United - anh lập tức để lại dấu ấn bằng pha bay người cứu thua cú dứt điểm của Bryan Mbeumo, giúp đội giữ vững chiến thắng 3-0. Đó là khoảnh khắc khiến người hâm mộ nhận ra Guardiola đã tìm thấy một bức tường mới ở Etihad.

Guardiola thay đổi - và đó là bước tiến, không phải lùi

Pep Guardiola luôn được xem là người cách mạng hóa bóng đá, nhưng chính ông cũng phải học cách thích nghi. Nếu trước đây, triết lý của ông xoay quanh “thủ môn là cầu thủ kiến tạo đầu tiên”, thì nay, với Donnarumma, Pep đặt ưu tiên hàng đầu là sự vững vàng về tâm lý và tổ chức.

Nếu Ederson là nghệ sĩ dùng đôi chân để tạo nên bàn thắng, thì Donnarumma là chiến binh bảo vệ chiến thắng bằng đôi tay thép.

Thống kê cho thấy, mùa trước Manchester City 10 lần để thủng lưới ngay từ cú sút trúng đích đầu tiên của đối thủ - con số khiến Guardiola không hài lòng. Mùa này, điều đó chưa xảy ra một lần nào trong những trận Donnarumma bắt chính. Sự khác biệt không chỉ đến từ phản xạ của thủ môn, mà còn từ tác động lan tỏa về tâm lý - khi hàng thủ cảm thấy an tâm, toàn đội sẽ phòng ngự tốt hơn.

“Cậu ấy không chỉ cứu thua, mà còn khiến chúng tôi tự tin hơn mỗi khi đứng trên sân”, tiền vệ Tijjani Reijnders chia sẻ sau trận thắng Napoli. “Khi Donnarumma ở phía sau, bạn có cảm giác mình luôn được bảo vệ”.

Thương vụ Donnarumma ban đầu không nằm trong kế hoạch. Anh muốn ở lại PSG để gia hạn hợp đồng, nhưng khi nghe tin Manchester City và Guardiola quan tâm, thủ thành người Italy lập tức đồng ý. PSG đòi 40 triệu bảng, nhưng Manchester City chỉ chi 26 triệu bảng - một món hời trong thị trường thủ môn hiện tại.

Donnarumma bay đến Manchester ngày 9/9, chỉ 5 ngày trước trận derby. Sau buổi làm việc với Guardiola và Giám đốc Thể thao Hugo Viana, anh được trao suất bắt chính ngay lập tức. Kể từ đó, Manchester City bất bại trong cả 8 trận Donnarumma ra sân, thắng 6, hòa 2, chỉ thủng lưới 4 bàn. Đây là khởi đầu tốt nhất của một thủ môn mới trong kỷ nguyên Guardiola.

Manchester City của Guardiola trải qua nhiều giai đoạn: từ thứ bóng đá tổng lực đầy rủi ro đến sự kiểm soát tuyệt đối. Giờ đây, với Donnarumma, họ đang bước vào kỷ nguyên của hiệu quả và cân bằng.

Bóng đá hiện đại đôi khi không cần những thủ môn biết chuyền dài 50 mét, mà cần người có thể ngăn trái bóng đi qua vạch vôi. Và ở Manchester City lúc này, không ai làm điều đó tốt hơn Gianluigi Donnarumma.

Bóng đá hiện đại đôi khi không cần những thủ môn biết chuyền dài 50 mét, mà cần người có thể ngăn trái bóng đi qua vạch vôi. Và ở Manchester City lúc này, không ai làm điều đó tốt hơn Gianluigi Donnarumma.