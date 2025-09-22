Con số điên rồ khiến MU từ chối mua Donnarumma

Sự thật đằng sau thương vụ MU theo đuổi thủ thành Gianluigi Donnarumma trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua đã được tiết lộ.

Donnarumma từng được MU quan tâm. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, Donnarumma buộc phải rời PSG dù vẫn muốn ở lại. Điều này lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều CLB Premier League, trong đó có MU. Nhưng sau quá trình thảo luận, đội ngũ tuyển trạch của “Quỷ đỏ” loại bỏ thương vụ này vì gánh nặng tài chính.

Telegraph cũng cho biết để sở hữu Donnarumma, MU sẽ phải trả mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng, kèm theo mức lương 17,4 triệu bảng/năm (tương đương 330.000 bảng/tuần). Nếu ký hợp đồng 5 đến 6 năm, tổng chi phí có thể đội lên từ 120 đến 140 triệu bảng - con số vượt ngoài khả năng chi trả của MU trong bối cảnh thắt chịu chi tiêu.

Cuối cùng, Donnarumma gia nhập Man City với mức phí 26 triệu bảng, ký hợp đồng 5 năm. Đây được xem là một trong những thương vụ gây bất ngờ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Ngoài Donnarumma, MU cũng từng cân nhắc Emiliano Martínez của Aston Villa. Nhưng phí chuyển nhượng 30 triệu bảng cùng mức lương 10 triệu bảng/năm của tuyển thủ Argentina tiếp tục khiến ban lãnh đạo chùn bước.

Cuối cùng, “Quỷ đỏ” lựa chọn phương án tiết kiệm hơn mang tên Senne Lammens. Đôi bên ký hợp đồng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng với giá 18,2 triệu bảng (bao gồm phụ phí).

Dù chưa có trận đấu ra mắt trong màu áo mới, Lammens được đánh giá là sự đầu tư lâu dài của MU cho vị trí người gác đền thay Andre Onana.

