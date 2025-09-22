Man City không hề điên rồ với Donnarumma

Bàn thắng của Haaland mở tỷ số, nhưng màn trình diễn xuất thần của Donnarumma mới thực sự giữ lại hy vọng cho Pep Guardiola.

Donnarumma trở thành điểm tựa mới của Manchester City.

Manchester City rời Emirates với chỉ một điểm, nhưng có một sự thật khó chối cãi: Gianluigi Donnarumma mới là cầu thủ nổi bật nhất của Pep Guardiola. Trong ngày Haaland ghi bàn và Martinelli cướp lại điểm số ở phút bù giờ, chính thủ thành người Italy cho thấy anh đang là biểu tượng rõ nét nhất cho sự thay đổi trong triết lý của Man City.

Donnarumma càng hay, đó như cái đòn giáng mạnh vào bất kỳ ai nghi ngờ quyết định được cho là có phần "điên rồ" của Man City khi chi 26 triệu bảng cho một thủ môn chơi-chân-không-giỏi.

Tân binh gây tranh cãi nhưng lên tiếng đúng lúc

Chiêu mộ Donnarumma với giá 26 triệu bảng từng gây nhiều hoài nghi. Lý do? Pep vốn nổi tiếng ưa chuộng thủ môn chơi chân giỏi, như Ederson hay Bravo trước đây. Donnarumma lại thuộc mẫu “người gác đền cổ điển” - cao lớn, phản xạ xuất thần, nhưng hạn chế trong phát triển bóng. Thế nhưng, trận đấu với Arsenal đã chứng minh: chính lựa chọn khác biệt này đang mở ra giai đoạn mới cho Man City.

Thống kê tại Emirates là minh chứng rõ ràng: Donnarumma có 3 pha đấm bóng chính xác, 4 lần phá bóng giải nguy, 2 tình huống cứu thua trong vòng cấm, cùng 36 lần chạm bóng. Dù tỷ lệ chuyền thành công chỉ đạt 50%, điều đó lại phản ánh chính xác sự chuyển hướng trong cách chơi: từ việc “dựng lều” ở phần sân đối phương, Man City giờ sẵn sàng đá đơn giản, phất dài và tập trung bảo vệ vòng cấm.

Arsenal vốn là một trong những đội bóng nguy hiểm nhất ở Premier League trong các tình huống cố định. Chỉ riêng mùa trước, họ ghi tới 16 bàn từ phạt góc và đá phạt, đứng top 3 giải đấu. Ở Emirates, với hàng loạt cái tên như Calafiori, Gabriel Magalhães hay Gyökeres, “Pháo thủ” tràn đầy tự tin ở các tình huống bóng bổng.

Với Donnarumma trong khung thành, Man City vững vàng ở các tình huống cố định.

Thế nhưng, Donnarumma khiến toàn bộ kế hoạch ấy sụp đổ. Những cú đấm bóng dứt khoát, không chút chần chừ, đã triệt tiêu toàn bộ sức ép mà Arsenal cố gắng tạo ra từ phạt góc. Cả trận, đội chủ nhà không có nổi một cơ hội rõ rệt nào từ bóng chết – điều hiếm thấy dưới thời Arteta.

Tất nhiên, bàn gỡ phút 90+3 của Martinelli khiến Donnarumma không thể giữ sạch lưới. Nhưng đó là tình huống mà chính hàng thủ dâng cao quá mức, buộc thủ môn người Italy phải lao ra trong thế “tiến thoái lưỡng nan”. Martinelli chớp cơ hội hoàn hảo, và Donnarumma hoàn toàn không thể cứu vãn.

Điều quan trọng là trước khoảnh khắc ấy, anh đã gần như vô hiệu hóa mọi đường tấn công của Arsenal. Đó không phải là thất bại cá nhân, mà là hậu quả của toan tính chiến thuật - khi Pep chọn dựng khối 5-5-0 để bảo vệ lợi thế mong manh.

Man City đang thay đổi ra sao?

Sự hiện diện của Donnarumma không chỉ là một bản hợp đồng, mà là dấu hiệu rõ nét nhất về sự “tiến hóa” của Pep. City không còn toàn tâm theo đuổi thứ bóng đá kiểm soát tuyệt đối. Thay vào đó, họ chấp nhận chơi thực dụng, phòng ngự lùi sâu, tận dụng phản công và bóng dài.

Điều này thể hiện rõ ràng ở con số: cả trận, Man City chỉ cầm bóng 32,8% - thấp nhất trong toàn bộ sự nghiệp cầm quân quốc nội của Guardiola (601 trận). Với một Pep từng tuyên bố “giữ bóng nghĩa là kiểm soát trận đấu”, đây là bước ngoặt mang tính lịch sử.

Donnarumma chơi hay trong ngày Man City hoà Arsenal ngay tại Emirates.

Donnarumma, với phong cách thiên về phản xạ và kiểm soát vòng cấm, chính là mảnh ghép hoàn hảo cho sự thay đổi ấy. Anh không cần đạt 90% chuyền chính xác như Ederson, nhưng lại mang tới sự an toàn trong những tình huống bóng bổng - vốn là điểm yếu của Man City nhiều năm qua.

Chuyên gia bóng đá Gary Neville đánh giá rất cao Donnarumma, thậm chí gọi thủ môn của Manchester City là một “con quái vật” trong khung gỗ, vượt trội so với David Raya bên phía Arsenal.

“Donnarumma là một con quái vật thực sự. Thể hình to lớn khiến các tiền đạo luôn phải dè chừng khi cậu ấy băng ra, bởi họ biết sẽ va chạm rất mạnh. Tôi luôn thích mẫu thủ môn như vậy - giống Peter Schmeichel hay Edwin van der Sar trước đây. Họ mang đến sự khác biệt lớn nhờ tầm vóc vượt trội”.

Neville cũng nhấn mạnh Donnarumma không chỉ dựa vào thể hình: “Cậu ấy phản xạ xuất sắc, làm chủ vòng cấm tốt và luôn quyết đoán trong hành động. Dĩ nhiên đôi lúc sẽ mắc sai lầm, nhưng nhìn chung Donnarumma luôn chọn phương án đúng. Tới nay, cậu ấy đã tạo ra ảnh hưởng lớn ở Man City”.

Man City có thể chưa thắng Arsenal, nhưng họ tìm thấy điều quan trọng hơn: một điểm tựa mới nơi khung gỗ. Donnarumma không chỉ mang đến sự chắc chắn trong những tình huống then chốt, mà còn thể hiện vai trò như biểu tượng cho một Man City đang “tái định nghĩa” chính mình.

Với Donnarumma, Pep Guardiola đang gửi đi thông điệp rõ ràng: Man City không còn sống chết với triết lý kiểm soát tuyệt đối. Họ sẵn sàng trở nên thực dụng hơn, mạnh mẽ hơn, và đôi khi, đẹp mắt không còn là ưu tiên số một.