Donnarumma kiếm bộn tiền ở Man City

Gianluigi Donnarumma, người gia nhập Manchester City vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, đang nhận mức lương cao ngất ngưởng 15 triệu euro (12 triệu bảng) mỗi năm.

PSG bán Donnarumma cho Man City với mức phí 26 triệu bảng ở mùa hè vừa qua.

Theo The Times, con số này khiến Donnarumma trở thành thủ môn được trả lương cao nhất tại Premier League, vượt xa nhiều đồng nghiệp, bao gồm cả Emiliano Martinez (8 triệu bảng/năm). Nếu xét trên bình diện châu Âu, mức lương khoảng 250.000 bảng/tuần của Donnarumma chỉ kém Manuel Neuer (330.000 bảng/tuần) và Jan Oblak (300.000 bảng/tuần).

Donnarumma nhận lương cao hơn Thibaut Courtois (240.000 bảng/tuần), người đứng thứ 4 trong danh sách các thủ môn nhận lương cao nhất châu Âu hiện tại. Trước đó, thủ môn tuyển Italy nhận khoản đãi ngộ lên tới 215.000 bảng mỗi tuần tại PSG.

Và một trong những lý do khiến anh phải rời PSG đó là việc muốn tăng lương nhưng CLB không đồng ý. CLB nước Pháp thậm chí muốn Donnarumma giảm lương trong hợp đồng mới, khiến đôi bên nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn. Man City sau đó đáp ứng đòi hỏi lương của thủ thành 26 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với RMC Sport, Giám đốc thể thao PSG, Luis Campos cũng thừa nhận lý do lương bổng khiến Donnarumma rời đi: "CLB quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Donnarumma là một trường hợp đặc biệt, chúng tôi đã dành thời gian để thảo luận nhưng không thể tìm ra tiếng nói chung. Cậu ấy đòi hỏi mức lương tương ứng với PSG của ngày trước, còn PSG hiện tại áp dụng chính sách mới, rằng bạn chỉ được trả cao nếu xứng đáng và cống hiến trên sân".

