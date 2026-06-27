Không nhận ra Garnacho

Hình ảnh Alejandro Garnacho với kiểu tóc tết mới trên mạng xã hội nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ toàn cầu.

Diện mạo mới của Garnacho gây chú ý.

Trong thời gian không góp mặt tại World Cup 2026, Garnacho thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời sống cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Mới đây, tiền đạo người Argentina đăng tải đoạn video chơi đùa cùng con trai trên TikTok và lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Điểm nhấn của đoạn video không nằm ở nội dung mà đến từ diện mạo hoàn toàn mới của cầu thủ này. Garnacho xuất hiện với kiểu tóc tết sát da đầu, thường được biết đến quốc tế với tên gọi Box Braids hoặc Braids, một phong cách tóc tết có nguồn gốc từ văn hóa châu Phi.

Kiểu tóc này được tạo thành bằng cách chia tóc thành nhiều phần nhỏ đều nhau, sau đó tết sát từ chân tóc thành các bím dài buông xuống. Đây được xem là một dạng “kiểu tóc bảo vệ”, vừa mang tính thẩm mỹ vừa giúp hạn chế hư tổn tóc, đồng thời gắn liền với văn hóa Hip-hop và đường phố hiện đại.

Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền, mạng xã hội X đã xuất hiện hàng loạt bình luận trái chiều xoay quanh diện mạo mới của Garnacho. Một tài khoản fan hài hước nhận xét anh trông giống “các rapper Mỹ đang sử dụng chất kích thích”, trong khi một người khác đặt câu hỏi về “giai đoạn hiện tại” mà cầu thủ này đang trải qua.

Bên cạnh đó, cũng có những bình luận mang tính trêu chọc khi cho rằng “Chelsea lại làm hỏng thêm một tài năng nữa”, phản ánh thói quen gắn liền với phong độ không tốt của anh trong phần lớn thời gian của mùa giải 2025/26. Một số tài khoản khác chỉ đơn giản đáp lại bằng những biểu tượng cảm xúc hoặc câu nói mang tính chế giễu.

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