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Thể thao World Cup 2026

MU công bố tân binh đầu tiên

  • Thứ hai, 13/7/2026 20:48 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Tối 13/7, MU công bố bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 khi chiêu mộ thành công tiền vệ Andrey Santos từ Chelsea.

Tân binh đầu tiên của MU trong hè 2026.

Theo thông báo của "Quỷ đỏ", Santos ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2031, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 48 triệu bảng, cộng thêm 2 triệu bảng phụ phí, nâng tổng giá trị thương vụ lên 50 triệu bảng.

Gia nhập Old Trafford ở tuổi 22, Santos được xem là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch trẻ hóa và nâng cấp tuyến giữa của HLV Michael Carrick. Tiền vệ người Brazil có mùa giải 2024/25 bùng nổ dưới dạng cho mượn tại Strasbourg khi ghi 11 bàn, có 5 kiến tạo và nhiều lần đeo băng đội trưởng của CLB nước Pháp.

Ở mùa 2025/26, tiền vệ người Brazil ra sân 43 trận trong màu áo Chelsea. Dù không phải lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát, anh vẫn gây ấn tượng khi sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất và số đường chuyền phát triển bóng nhiều nhất mỗi 90 phút trong nhóm các tiền vệ dưới 22 tuổi tại Premier League.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, tuyển thủ Brazil tỏ ra phấn khích: "Mọi thứ về Manchester United đều thật đặc biệt. Được khoác áo một CLB mà những thần tượng của tôi từng cống hiến là cảm giác tuyệt vời. Tôi rất háo hức được làm việc cùng HLV Michael Carrick. Ông ấy là người phù hợp để giúp tôi phát triển và tiến thêm một bước trong sự nghiệp".

Thương vụ đánh dấu bước chuyển hướng của MU sau khi kế hoạch chiêu mộ Ederson từ Atalanta đổ bể vì vấn đề kiểm tra y tế. Đội chủ sân Old Trafford tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cấp tuyến giữa khi đạt thỏa thuận với Youri Tielemans của Aston Villa và tìm hiểu khả năng mua Joao Gomes từ Wolves.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

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Minh Nghi

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