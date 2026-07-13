MU kích hoạt điều khoản giải phóng Tielemans

Manchester United tiến sát việc chiêu mộ Youri Tielemans sau khi quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 41 triệu euro của tiền vệ người Bỉ.

Tielemans liệu có thể giúp Carrick chinh phục Premier League?

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester United kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 41 triệu euro của Youri Tielemans tại Aston Villa vào chiều 13/7. Chuyên gia người Italy đồng thời dùng cụm từ quen thuộc "Here we go!", cho thấy thương vụ gần như đã hoàn tất.

Ngoài việc chấp nhận chi khoản phí theo điều khoản giải phóng, đội chủ sân Old Trafford cũng đạt thỏa thuận miệng với Tielemans về các điều khoản cá nhân. Nếu không phát sinh trở ngại ở những thủ tục cuối cùng, tuyển thủ Bỉ sẽ trở thành tân binh tiếp theo của "Quỷ đỏ" trong mùa hè này.

Romano cho biết thương vụ Tielemans được xúc tiến ngay sau khi Manchester United hoàn tất việc chiêu mộ Andrey Santos. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội bóng thành Manchester từ bỏ kế hoạch theo đuổi Ederson. Thương vụ dành cho tiền vệ người Brazil được xác định không thể tiếp tục và chính thức đổ vỡ vào hôm 11/7.

Việc bổ sung Tielemans cho thấy ''Quỷ đỏ'' tiếp tục ưu tiên tăng cường sức mạnh tuyến giữa nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Tiền vệ người Bỉ sở hữu nhiều năm kinh nghiệm tại Premier League trong màu áo Leicester City và Aston Villa, đồng thời là trụ cột của tuyển Bỉ trong nhiều giải đấu lớn.

Ở mùa giải 2025/26, Tielemans ra sân 25 trận cho Aston Villa và có 4 pha kiến tạo. Anh góp công giúp đội bóng vô địch Europa League, đồng thời cán đích ở vị trí thứ tư tại Premier League. Kinh nghiệm chinh chiến cùng khả năng điều tiết tuyến giữa được kỳ vọng sẽ giúp Tielemans tăng thêm chất lượng cho hàng tiền vệ của Manchester United.

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