Con số kỷ lục ở một kỳ World Cup

Với hơn 6,5 triệu cổ động viên tới sân, World Cup 2026 đã vượt tổng lượng khán giả của hai kỳ World Cup gần nhất cộng lại dù giải đấu vẫn còn 4 trận chưa diễn ra.

FIFA công bố cột mốc chưa từng có về lượng khán giả đến sân xem World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng một cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Theo số liệu chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), sau 100 trận đã diễn ra, ngày hội bóng đá trên đất Mỹ, Canada và Mexico đón 6.527.410 khán giả đến sân, vượt tổng lượng người xem trực tiếp của World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2022 tại Qatar cộng lại.

Hai kỳ World Cup trước chỉ thu hút tổng cộng 6.436.020 khán giả dù mỗi giải có 64 trận. Trong khi đó, World Cup 2026 vẫn còn hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết, đồng nghĩa kỷ lục này chắc chắn tiếp tục được nới rộng.

Không chỉ lập cột mốc về số lượng khán giả, giải đấu năm nay còn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy sân vận động ở mức gần như tuyệt đối. Báo cáo FIFA công bố ngày 8/7 cho thấy các sân đạt 99,7% công suất, trung bình hơn 65.000 người theo dõi mỗi trận, phản ánh sức hút rất lớn của kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển.

Các góc nhìn hùng vĩ cũng là một điểm nhấn quan trọng ở nhiều sân đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Hiệu ứng của giải đấu cũng lan tỏa ra ngoài sân cỏ. Các khu FIFA Fan Festival tại ba quốc gia đồng chủ nhà đã đón hơn 7,7 triệu lượt khách, trở thành điểm hẹn của người hâm mộ trong suốt một tháng tranh tài.

Trên nền tảng số, World Cup 2026 tiếp tục tạo ra những con số ấn tượng với 20 tỷ lượt xem video, 30 tỷ lượt hiển thị và 1,7 tỷ lượt tương tác trên mạng xã hội, đều cao hơn đáng kể so với cùng giai đoạn của World Cup 2022.

Trong số những nội dung được quan tâm nhất, màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" của tuyển Na Uy đạt 174 triệu lượt xem trên TikTok, còn tiết mục của Shakira và Burna Boy tại lễ khai mạc cũng nằm trong nhóm video có lượng tiếp cận cao nhất giải đấu. World Cup 2026 vì thế không chỉ thành công về chuyên môn mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ cả trên khán đài lẫn không gian số.

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.