Lisandro Martinez lĩnh xướng 'một nửa sức mạnh' của Argentina

Lisandro Martinez cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự trở thành điểm tựa quan trọng giúp Argentina vượt qua Thụy Sĩ để tiến sâu tại World Cup 2026.

Martinez chơi một trận tuyệt vời trước Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.

Sáng 12/7, chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau hiệp phụ không chỉ đưa Argentina vào bán kết World Cup 2026 mà còn cho thấy một thực tế đáng chú ý. Sức mạnh lớn nhất của nhà đương kim vô địch dường như đang nằm ở hàng phòng ngự, với Lisandro Martinez là gương mặt nổi bật nhất.

Trong bối cảnh tuyến giữa của Argentina có một trận đấu dưới sức dưới thời HLV Lionel Scaloni, các tiền vệ thường xuyên lùi về chậm và để lộ nhiều khoảng trống, hàng thủ của đội bóng Nam Mỹ đang liên tục phải giải quyết những tình huống nguy hiểm. Lisandro Martinez trở thành thủ lĩnh thực sự khi chiến thắng ở hầu hết pha tranh chấp, kể cả những tình huống bóng bổng vốn không phải sở trường của trung vệ cao 1,75 m.

Truyền thông Argentina ví Martinez là "Messi của các hậu vệ", cầu thủ chơi nổi bật nhất trận đấu. Bên cạnh anh, Cristian Romero cũng duy trì sự chắc chắn, trong khi Nicolas Tagliafico kiểm soát tốt hành lang cánh trái, hạn chế đáng kể sức ép từ đối thủ.

Ở phía sau, thủ môn Emiliano Martinez tiếp tục mang đến sự yên tâm với nhiều pha xử lý chắc chắn. Cựu trung vệ Nicolas Otamendi vào sân từ ghế dự bị cũng để lại dấu ấn khi hóa giải hàng loạt pha bóng bổng ở những phút cuối.

Hàng thủ được đánh giá là một nửa sức mạnh giúp Argentina tiến sâu tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Dù Thụy Sĩ cầm bóng nhiều và tạo sức ép liên tục, số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra lại không tương xứng nhờ sự bền bỉ của hàng thủ Argentina.

Theo đánh giá của báo chí Argentina, nếu tại World Cup 2022, tuyến giữa là nền tảng thành công thì ở giải đấu năm nay, hàng thủ mới là điểm tựa giúp "La Albiceleste" tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Argentina sẽ chạm trán tuyển Anh ở bán kết. Trước một đối thủ sở hữu hàng công chất lượng, vai trò của Lisandro Martinez và các đồng đội nơi hàng phòng ngự hứa hẹn tiếp tục mang ý nghĩa quyết định.

Nếu muốn tiến thêm một bước đến trận chung kết, nhà đương kim vô địch nhiều khả năng vẫn phải đặt niềm tin vào "một nửa sức mạnh" đang chơi đầy quả cảm phía trước khung thành của Emiliano Martinez.

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.