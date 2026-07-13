HLV Đặng Trần Chỉnh lần thứ 4 chia tay Becamex TP.HCM

CLB Becamex TP.HCM xác nhận HLV Đặng Trần Chỉnh chủ động xin từ chức do thay đổi cơ cấu tổ chức cũng như vấn đề tuổi tác và sức khỏe của chiến lược gia sinh năm 1963.

Trang chủ Becamex TP.HCM xác nhận chia tay HLV Đặng Trần Chỉnh. Ảnh: Becamex TP.HCM.

Trên trang chủ, CLB Becamex TP.HCM viết: “Trước những thay đổi về cơ cấu tổ chức và yêu cầu công việc trong giai đoạn mới của CLB Becamex TP.HCM, đồng thời cân nhắc yếu tố tuổi tác và sức khỏe, ông Đặng Trần Chỉnh đã chủ động xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Thành phố Hồ Chí Minh cùng tất cả các nhiệm vụ đang đảm nhận”.

HLV Đặng Trần Chỉnh gắn bó với bóng đá Bình Dương từ năm 2009, là một trong những người đã đồng hành cùng đội bóng này qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Đội bóng đất Thủ bày tỏ: “Trong suốt quá trình làm việc, ông là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm, đánh giá và cả những lời góp ý từ người hâm mộ. Có những ý kiến xuất phát từ tình yêu và sự kỳ vọng dành cho đội bóng, nhưng cũng có những nhận định chưa phản ánh đầy đủ những khó khăn, trách nhiệm và áp lực mà ông đã âm thầm gánh chịu”.

Cuối cùng, trang chủ đội bóng này cảm ơn những đóng góp của chiến lược gia 63 tuổi: “Khi đội bóng rơi vào thời điểm bất ổn, vị trí HLV là một trọng trách không dễ để bất kỳ ai nhận lời, ông vẫn sẵn sàng đứng ra đảm nhiệm, với mong muốn giúp đội bóng vượt qua sóng gió và duy trì sự ổn định. Sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của ông dành cho Becamex Bình Dương trước đây cũng như Becamex TP.HCM hôm nay là điều cần được trân trọng và ghi nhận”

Đáng nói, đây đã là lần thứ 4 ông Đặng Trần Chỉnh nói lời chia tay Becamex TP.HCM (trước đó là Becamex Bình Dương). Lần đầu tiên là tháng 7/2010, ông chia tay đội bóng sau chuỗi thành tích bết bát tại V.League. Tháng 4/2012, ⁠Becamex Bình Dương lần thứ hai chấm dứt hợp đồng với ông ⁠Đặng Trần Chỉnh sau chuỗi trận thua liên tiếp tại V.League. Người thay thế ông khi đó là chiến lược gia người Hàn Quốc ⁠Cho Yoon-hwan. Lần 3 là vào 11/2022, ông Đặng Trần Chỉnh khi đó là GĐKT đội bóng cùng trợ lý Nguyễn Thanh Sơn ⁠chủ động xin từ chức khi V.League 2022 còn 3 vòng.