HLV Đặng Trần Chỉnh 'bắt bệnh' Becamex TP.HCM thời Anh Đức

HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết dưới thời của người tiền nhiệm Nguyễn Anh Đức, các cầu thủ Becamex TP.HCM không thoải mái trong tập luyện dẫn đến thành tích không tốt.

HLV Đặng Trần Chỉnh của Becamex TP.HCM.

"Tôi thấy trước đây các cầu thủ không thoải mái, không cảm thấy tự do trong tập luyện và sinh hoạt. Khi họ có sự thoải mái sẽ thi đấu tốt hơn nhiều", HLV Đặng Trần Chỉnh phát biểu sau trận Becamex TP.HCM thua 2-3 trước CLB Hà Nội thuộc vòng 8 V.League 2025/26 tối 25/10.

Nhận xét về kết quả, ông Chỉnh cho biết thắng thua là chuyện bình thường, trận này đội nào cũng xứng đáng thắng. "Các cầu thủ đã chơi rất tốt. Tôi vui vì cầu thủ tiến bộ", ông nói.

Vị HLV sinh năm 1963 tiết lộ Becamex TP.HCM đang tìm kiếm HLV trưởng mới đáp ứng yêu cầu có bằng pro.

"Tôi nghỉ HLV được 2 năm. Ban lãnh đạo cần nên mới trở lại, theo đúng tiêu chuẩn thì HLV trưởng từ năm 2026 phải có bằng pro nên tôi chỉ có thể làm hết mùa giải này. Hiện bóng đá Việt Nam đang có nhiều HLV trẻ có bằng pro và khát khao. Để giúp được Becamex TP.HCM thì tôi thấy có Nguyễn Thành Công, Quốc Anh, Hứa Hiền Vinh", ông Chỉnh chia sẻ.

Trước mùa giải 2025/26, ban lãnh đạo Becamex TP.HCM đặt mục tiêu kết thúc V.League trong top 3, nhưng theo HLV Đặng Trần Chỉnh mục tiêu này khả năng cao sẽ rất khó đạt được vì lực lượng của đội bóng không đủ tốt, thiếu chiều sâu chất lượng và luôn ở trong tình cảnh chắp vá.

Hiện đội cũng vừa phải nhận thêm ca chấn thương đứt 3/4 dây chằng của tiền vệ chủ chốt Võ Hoàng Minh Khoa, phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng và có khả năng sẽ lên bàn mổ.

Sau thất bại trước CLB Hà Nội, Becamex TP.HCM đứng thứ 8 với 7 điểm sau 8 vòng đấu.