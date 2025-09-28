Nguyễn Anh Đức trước 'cối xay HLV' Becamex TP.HCM

Thất bại thứ năm liên tiếp trên mọi đấu trường khiến cho số phận của thuyền trưởng Nguyễn Anh Đức bị đặt vào tầm ngắm.

Ghế HLV của Nguyễn Anh Đức đang lâm nguy.

Trong bóng đá Việt Nam, ít có CLB nào nổi tiếng với thói quen “trảm tướng” nhanh gọn như Becamex TP.HCM (tên cũ là Becamex Bình Dương). Cứ mỗi lần đội bóng sa sút, ghế HLV trưởng lại trở thành chiếc “cối xay” nghiệt ngã, cuốn phăng bất kỳ ai ngồi vào đó. Giờ đây, người đối diện với cơn bão ấy là Nguyễn Anh Đức - cựu công thần một thời của bóng đá Việt Nam.

Thói quen “trảm tướng” của Becamex

Lịch sử đội bóng đất Thủ không thiếu những lần thay tướng gây tranh cãi. Chỉ tính từ năm 2021, có tới 8 HLV trưởng đã lần lượt ngồi vào chiếc ghế nóng, trước khi sớm phải rời đi.

Ngoại trừ trường hợp ông Phan Thanh Hùng chủ động chia tay, còn lại những Lư Đình Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Công Mạnh, Hoàng Anh Tuấn… đều phải ra đi vì thành tích không như kỳ vọng. Thậm chí ở hai mùa giải gần nhất, đội bóng này có tới hai lần thay HLV ngay trong một mùa.

Điều đó cho thấy sự kiên nhẫn của lãnh đạo CLB là điều xa xỉ. Với truyền thống ấy, việc chiếc ghế của Anh Đức lung lay dữ dội sau khởi đầu tệ hại ở V.League 2025/26 cũng không có gì bất ngờ.

Mùa giải mới, Becamex TP.HCM sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia bởi một đội bóng hạng Nhất. Ở V.League, họ nhận liên tiếp 4 thất bại, khiến tham vọng lọt vào top 3 của lãnh đạo CLB trở nên viển vông. Giới chuyên môn từ đầu vốn đã đánh giá mục tiêu ấy là phi thực tế, bởi lực lượng của đội bóng khó có thể so bì với các ứng viên nặng ký như Hà Nội, CAHN hay Nam Định.

Thế nhưng, ngay cả khi đặt tham vọng sang một bên, màn trình diễn của đội bóng vẫn gây thất vọng. Thua trước Thể Công Viettel hay CAHN còn có thể hiểu được, nhưng thất bại trên sân nhà trước Đà Nẵng - một đối thủ vốn đang khủng hoảng - là cú sốc khó chấp nhận.

Thành tích bết bát của Becamex TP.HCM khiến HLV Nguyễn Anh Đức đối mặt nhiều sức ép.

Chính HLV Nguyễn Anh Đức cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của ông gặp vấn đề nghiêm trọng ở hàng thủ. Thống kê phũ phàng: sau 5 vòng đấu V.League, Becamex TP.HCM thủng lưới 10 bàn, cộng thêm Cúp Quốc gia là 13 bàn thua - con số báo động đỏ cho bất kỳ đội bóng nào.

Hàng công cũng chẳng khá hơn. Trong 5 trận gần nhất, các chân sút chỉ ghi được 3 bàn thắng - hiệu suất quá thấp so với kỳ vọng. Những pha tấn công thiếu sức sống, sự rời rạc trong phối hợp khiến CLB dường như mất phương hướng.

Khi chuyên môn không ổn, yếu tố tinh thần càng trở nên quan trọng. Thế nhưng, từ hậu trường, đã xuất hiện những lời than thở về mối quan hệ căng thẳng giữa một số cầu thủ với ban huấn luyện.

Điều đó cho thấy vấn đề của Becamex TP.HCM không chỉ nằm ở đôi chân mà còn ở cái đầu. Một đội bóng khi mất đi sự gắn kết thì mọi chiến thuật, dù hay đến mấy, cũng khó phát huy hiệu quả.

Với một HLV còn non kinh nghiệm như Anh Đức, việc quản trị phòng thay đồ rõ ràng không dễ dàng. Ông từng là công thần, một tiền đạo hàng đầu V.League, nhưng chuyển sang vai trò cầm quân, sự khắc nghiệt của nghề huấn luyện đã bộc lộ rõ.

Cơ hội cuối cùng?

Sau thất bại trước Đà Nẵng, nhiều nguồn tin cho rằng ban lãnh đạo Becamex TP.HCM đang tính đến phương án thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Anh Đức sẽ được trao thêm cơ hội trong trận đấu sắp tới gặp Thanh Hóa - đội bóng cũng đang khủng hoảng.

Becamex TP.HCM đang chao đảo.

Đây có thể coi là “phép thử cuối cùng” cho cựu tiền đạo này. Nếu giành được kết quả khả quan, ông sẽ tạm thời giữ được ghế và tận dụng quãng nghỉ FIFA Days để chỉnh đốn lại đội hình. Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại, nhiều khả năng ban lãnh đạo sẽ tận dụng quãng nghỉ này để tiến hành thay tướng - như họ từng làm trong quá khứ.

Nguyễn Anh Đức đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện. Bình thản trước nguy cơ mất ghế, ông cho rằng đó là một phần khắc nghiệt của nghề nghiệp. Nhưng sự thật phũ phàng là: ở một CLB vốn nổi tiếng với thói quen thay HLV như Becamex TP.HCM, cơn gió lớn có thể quật ngã thuyền trưởng bất kỳ lúc nào.

Liệu Anh Đức có thể xoay chuyển tình thế và chứng minh mình đủ bản lĩnh để trụ lại trên băng ghế nóng, hay sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong “cối xay HLV” của bóng đá đất Thủ? Câu trả lời có lẽ sẽ đến rất sớm, ngay tại vòng đấu thứ sáu V.League 2025/26.