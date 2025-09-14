Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Becamex TP.HCM không phục sau khi thua Đồng Nai

  • Chủ nhật, 14/9/2025 22:17 (GMT+7)
  • 52 phút trước

HLV trưởng CLB Becamex TP.HCM, Nguyễn Anh Đức cảm ơn trọng tài khi “hỗ trợ” Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng.

Trọng tài Đỗ Thành Đệ bị phản ứng "giúp" Trường Tươi Đồng Nai thắng Becamex TP.HCM.

Tối 14/9, CLB Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng 3-1 trước Becamex TP.HCM ở vòng loại Cúp quốc gia 2025/26. Ở trận đấu này, tiền đạo ngôi sao Công Phượng ngồi khán đài vì gặp một chấn thương nhẹ.

Trong số các bàn thắng của đội chủ nhà có bàn mở tỷ số sớm ở phút thứ 4, do công của ngoại binh Alex Sandro. Hai bàn còn lại được ghi bởi Minh Vương, Lưu Tự Nhân và đều xuất phát từ tình huống cố định.

Họp báo sau trận, HLV Nguyễn Anh Đức của Becamex TP.HCM có lần hiếm hoi bày tỏ sự không hài lòng dành cho công tác trọng tài. Ông cho biết đã lường trước được việc này khi thi đấu sân khách.

“Nếu như thất bại về chuyên môn, tôi hoàn toàn đồng tình. Nhưng trận này chúng tôi thất bại về trọng tài. Thực sự không công bằng. Không phải Trường Tươi Đồng Nai đá tốt mà là trọng tài bắt tốt. Cảm ơn trọng tài đã hỗ trợ đội chủ nhà giành chiến thắng từ những quả đá phạt”, ông Đức nói.

Về phía CLB Trường Tươi Đồng Nai, HLV Nguyễn Việt Thắng thông cảm cho người đồng nghiệp Anh Đức. “Tôi cũng nằm trong top HLV nhận thẻ vàng nhiều tại giải hạng Nhất. Vào cuộc chơi rồi đôi khi không thể kiểm soát hết cảm xúc”.

Ông Thắng cho biết mùa giải 2025/26 thì Trường Tươi Đồng Nai đặt mục tiêu thăng hạng V.League và đạt thành tích tốt nhất có thể tại Cúp quốc gia.

“Không dễ dàng cho chúng tôi khi hạng Nhất mùa này có biến số từ lực lượng ngoại binh. Mới nhất còn có Xuân Thiện Phú Thọ cũng tiềm lực rất lớn. Trường Tươi Đồng Nai sẽ cố gắng từng tuần để đi đến đích”, HLV Nguyễn Việt Thắng chia sẻ.

