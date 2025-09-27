Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Becamex TP.HCM bết bát, HLV Anh Đức nhận hết trách nhiệm

  • Thứ bảy, 27/9/2025 21:15 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Chiếc ghế HLV trưởng tại Becamex TP.HCM của cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức đang lung lay dữ dội, nhưng ông cho biết không quá lo vì toàn đội đã nỗ lực.

HLV Anh Đức đang chịu nhiều áp lực khi Becamex TP.HCM đã có 5 trận thua liên tiếp.

“Tôi chịu trách nhiệm với kết quả này, không trốn tránh. Rất cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội bóng. Đó là điều rất quý. Bóng đá luôn có những giai đoạn khó khăn và chúng ta cần phải vượt qua được”, HLV Nguyễn Anh Đức chia sẻ trong buổi họp báo tối 27/9 trên sân Bình Dương, sau khi Becamex TP.HCM thất bại 1-2 trước Đà Nẵng ở vòng 5 V.League 2025/26.

Trận đấu khởi đầu đầy hứng khởi cho đội chủ nhà khi Ugochukwu Oduenyi ghi bàn ngay phút thứ 4. Tuy nhiên, dù kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội, Becamex TP.HCM không thể gia tăng cách biệt. Trong khi đó, Đà Nẵng kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công và gặt hái thành quả với cú đúp của Milan Makaric ở phút 26 và 90+3.

Đây đã là thất bại thứ 5 liên tiếp của Becamex TP.HCM trên mọi đấu trường, ngoại trừ chiến thắng 3-0 trước HAGL ở vòng mở màn. Khi được hỏi về chiếc ghế HLV trưởng đang lung lay, Anh Đức vẫn giữ sự điềm tĩnh: “Nếu nói chiếc ghế lung lay thì thực sự tôi giữ tâm thế không quá lo nghĩ về vấn đề đó. Tôi luôn mong muốn, cống hiến để đội bóng phát triển”.

Ở vòng đấu tiếp theo, Becamex TP.HCM sẽ làm khách trên sân Thanh Hóa - đối thủ cũng đang rơi vào nhóm cuối bảng, hứa hẹn là thử thách then chốt cho cả hai đội trong cuộc chiến trụ hạng.

Trong khi đó, HLV Lê Đức Tuấn của Đà Nẵng khẳng định chiến thắng này có ý nghĩa tinh thần lớn: “Kết quả này giúp toàn đội giải tỏa áp lực cho chặng đường dài phía trước. Về trọng tài, tôi không bình luận, mọi người có thể xem lại trên truyền hình. Tôi tôn trọng tất cả quyết định ngày hôm nay”.

Trận thua trên không chỉ khiến Becamex TP.HCM tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng mà còn đẩy HLV Nguyễn Anh Đức vào thế phải chứng minh bản lĩnh ngay lập tức nếu không muốn “ghế nóng” thật sự lung lay.

Tâm Minh

