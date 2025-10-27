Lời nói thật của ông Đặng Trần Chỉnh

Phát biểu sau trận thua CLB Hà Nội, HLV Đặng Trần Chỉnh bày tỏ rất thật rằng, các cầu thủ Becamex TP.HCM thoải mái hơn cả trong tập luyện lẫn thi đấu, khác hẳn so với dưới thời ông Nguyễn Anh Đức.

HLV Đặng Trần Chỉnh có những chia sẻ rất sâu sắc về Becamex TP.HCM. Ảnh: Hoàng Tùng.

Chia sẻ này của ông Chỉnh khiến cho giới mộ điệu phải nghiền ngẫm lại lời nói “ghế HLV 4 chân, cầu thủ giữ hết 3 chân” của chính cựu tiền vệ tài hoa này.

HLV Đặng Trần Chỉnh thay ông Nguyễn Anh Đức sau vòng 5 V.League 2025/26, Becamex TP.HCM có liền 4 điểm chỉ sau 2 trận. Nếu biết rằng trước đó dưới thời ông Đức, “Chelsea Việt Nam” một thời (biệt danh Becamex TP.HCM) chỉ có 3 điểm sau 5 trận thì thật đáng ngưỡng mộ tài của ông Chỉnh. Thán phục hơn, Becamex TP.HCM đã quật ngã Nam Định ngay tại sân Thiên Trường khi biết rằng, chủ nhà đang là đương kim vô địch.

Tuy vậy, tuần trăng mật của ông Đặng Trần Chỉnh với Becamex TP.HCM cũng kết thúc. Thực ra, niềm tin về một cuộc vui kéo dài cũng có chút nhen nhóm trước Hà Nội khi chủ nhà có bàn thắng dẫn trước. Nhưng cú lội ngược dòng của đội khách để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 đưa Becamex TP.HCM trở lại mặt đất để lần đầu tiên phải nhận thất bại dưới thời của ông Đặng Trần Chỉnh.

Dẫu nếm mùi thua trận nhưng có thể thấy, Becamex TP.HCM có những thay đổi tích cực dưới thời của ông Chỉnh so với người tiềm nhiệm. Điều này nó thể hiện trên sân và được cụ thể hóa bằng lời phát biểu của HLV Đặng Trần Chỉnh: “Tôi thấy trước đây các cầu thủ không thoải mái, không cảm thấy tự do trong tập luyện và sinh hoạt. Khi họ có sự thoải mái sẽ thi đấu tốt hơn nhiều".

Phát biểu này càng củng cố cho mối nghi ngờ “cơm không lành canh không ngọt” giữa cầu thủ và ông Nguyễn Anh Đức trước khi cựu tiền đạo này bị sa thải. Thực tế, Becamex TP.HCM chơi với tinh thần máu lửa, quyết liệt và quyết chiến hơn khi được dẫn dắt bởi ông Đặng Trần Chỉnh. Họ chơi với tất cả khả năng của bản thân, không còn bị nghi ngờ về thái độ, tinh thần thi đấu theo kiểu “được chăng hay chớ”.

Becamex TP.HCM có trận đấu coi được trước Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Tùng.

Một động thái khác để thể hiện sự khác biệt dưới thời ông Đặng Trần Chỉnh là trường hợp của Minh Khoa. Người xem không còn nhận ra một tiền vệ được đánh giá có khả năng sáng tạo, chơi hiệu quả khi Becamex TP.HCM được đặt dưới trướng của ông Nguyễn Anh Đức. Thậm chí, số thời gian cầu thủ này ngồi ở trên khu vực kỹ thuật nhiều hơn so với thời gian thi đấu chính thức.

Nhưng dưới thời ông Chỉnh, Minh Khoa được đá chính cả 2 trận gặp Thanh Hóa và Nam Định trước khi bị chấn thương, không thể ra sân ở trận gặp Hà Nội. Trước Nam Định, Minh Khoa tỏa sáng bằng 1 bàn thắng và mang về 1 quả 11m cho Becamex TP.HCM.

Hơn hết, 2 hình ảnh trái ngược ở Becamex TP.HCM cho thấy, bóng đá không chỉ là vấn đề chuyên môn. Tinh thần là thứ vũ khí khác, quyết định đến sự thành bại của một trận đấu. Khi còn dẫn dắt CLB Cảng Sài Gòn, HLV Đặng Trần Chỉnh từng phát biểu “ghế HLV bốn chân cầu thủ nắm hết ba chân” - càng cho thấy sự phức tạp trong mối quan hệ giữa “thầy và trò” ở các đội bóng .

Với những gì đang thể hiện ở Becamex TP.HCM thì câu nói có phần phũ phàng nhưng rất thật ấy của ông Chỉnh vẫn không hề lỗi thời dù V.League đã tiến lên chuyên nghiệp hơn 20 năm.