Màn trình diễn sáng chói của Hoàng Hên ở CLB Hà Nội

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (tên Brazil: Hendrio) ghi bàn trên chấm penalty giúp CLB Hà Nội ngược dòng, vươn lên dẫn 2-1 trước Becamex TP.HCM.
Trước đó ở bàn gỡ hòa 1-1, Hoàng Hên cũng góp công lớn với pha tạt bóng xoáy, vượt tầm với của thủ môn Minh Toàn, kiến tạo cho Daniel ghi bàn ở phút cuối hiệp 1.
Dù mới thi đấu vài trận, Hoàng Hên nhanh chóng cho thấy đẳng cấp. Nếu tiếp tục chơi thế này, khả năng cao cầu thủ của Hà Nội FC sẽ được gọi lên tuyển Việt Nam.
Phút 90+3, Xuân Mạnh ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho CLB Hà Nội. Những phút bù giờ cuối cùng, Becamex TP.HCM còn bàn gỡ muộn màng và nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước đại điện thủ đô.
HLV Harry Kewell tươi cười sau khi có chiến thắng đầu tay cùng đội bóng mới.
Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CLB Hà Nội khởi đầu với thời tiết không thuận lợi, trời mưa rất to và dai dẳng.
Sau khoảng 20 phút thi đấu, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã cho tạm dừng trận đấu trong 15 phút, chờ tình hình thời tiết thuận lợi hơn và sân rút bớt nước.
Trận đấu trở lại sau thời gian gián đoạn, Becamex TP.HCM vất vả chống đỡ các pha tấn công của đội khách.
Thủ môn Minh Toàn có trận đấu vất vả, liên tục giải nguy cho khung thành nhưng vẫn không tránh khỏi 3 bàn thua.
