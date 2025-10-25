Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Màn trình diễn sáng chói của Hoàng Hên ở CLB Hà Nội

  • Thứ bảy, 25/10/2025 21:14 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Tối 25/10, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên có bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB Hà Nội trong chiến thắng 3-2 trên sân của Becamex TP.HCM, vòng 8 V.League 2025/26.

Do Hoang Hen anh 1

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (tên Brazil: Hendrio) ghi bàn trên chấm penalty giúp CLB Hà Nội ngược dòng, vươn lên dẫn 2-1 trước Becamex TP.HCM.

Do Hoang Hen anh 2

Trước đó ở bàn gỡ hòa 1-1, Hoàng Hên cũng góp công lớn với pha tạt bóng xoáy, vượt tầm với của thủ môn Minh Toàn, kiến tạo cho Daniel ghi bàn ở phút cuối hiệp 1.

Do Hoang Hen anh 3

Dù mới thi đấu vài trận, Hoàng Hên nhanh chóng cho thấy đẳng cấp. Nếu tiếp tục chơi thế này, khả năng cao cầu thủ của Hà Nội FC sẽ được gọi lên tuyển Việt Nam.
Do Hoang Hen anh 4

Phút 90+3, Xuân Mạnh ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho CLB Hà Nội. Những phút bù giờ cuối cùng, Becamex TP.HCM còn bàn gỡ muộn màng và nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước đại điện thủ đô.

Do Hoang Hen anh 5

HLV Harry Kewell tươi cười sau khi có chiến thắng đầu tay cùng đội bóng mới.

Do Hoang Hen anh 6

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CLB Hà Nội khởi đầu với thời tiết không thuận lợi, trời mưa rất to và dai dẳng.

Do Hoang Hen anh 7

Sau khoảng 20 phút thi đấu, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã cho tạm dừng trận đấu trong 15 phút, chờ tình hình thời tiết thuận lợi hơn và sân rút bớt nước.

Do Hoang Hen anh 8

Trận đấu trở lại sau thời gian gián đoạn, Becamex TP.HCM vất vả chống đỡ các pha tấn công của đội khách.

Do Hoang Hen anh 9

Thủ môn Minh Toàn có trận đấu vất vả, liên tục giải nguy cho khung thành nhưng vẫn không tránh khỏi 3 bàn thua.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Do Hoang Hen ra mat chua nhu mong doi hinh anh

Đỗ Hoàng Hên ra mắt chưa như mong đợi

22:31 18/10/2025 22:31 18/10/2025

0

Trong ngày ra mắt CLB Hà Nội và mang tên thuần Việt, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) chưa đảm bảo thể lực tốt nhất và chỉ có 66 phút thi đấu trước Ninh Bình tối 18/10.

HLV Harry Kewell cuc gat tren san tap hinh anh

HLV Harry Kewell cực gắt trên sân tập

19:46 24/10/2025 19:46 24/10/2025

0

Chiều 24/10 trên sân Gò Đậu, HLV Harry Kewell đốc thúc các cầu thủ CLB Hà Nội tập sung sức để chuẩn bị cho trận làm khách gặp Becamex TP.HCM ở vòng 8 V.League 2025/26.

Thủ Khúc

Đỗ Hoàng Hên Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Hoàng Hên CLB Hà Nội Harry Kewell

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý