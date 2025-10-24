HLV Harry Kewell cực gắt trên sân tập

|
HLV Harry Kewell chỉ đạo cực gắt trong buổi tập của CLB Hà Nội trên sân Gò Đậu Bình Dương vào chiều 24/10.
Cựu danh thủ Liverpool liên tục yêu cầu các cầu thủ chơi bóng ngắn, sệt, ít chạm, và hạn chế đường chuyền bổng tầm trung.
Vị HLV người Australia có khởi đầu không quá thuận lợi khi thất bại 1-2 trước CLB Ninh Bình ở vòng 7, nhưng màn trình diễn của CLB Hà Nội mang đến niềm hy vọng cho cổ động viên.
HLV Harry Kewell nhắc nhở các cầu thủ phải làm việc chăm chỉ vì "trận đấu đã bắt đầu ngay từ buổi tập này".
Trước trận làm khách gặp Becamex TP.HCM ở vòng 8 V.League 2025/26, CLB Hà Nội thiếu vắng tiền vệ đội trưởng Văn Quyết và thủ môn Văn Hoàng.
Khoảnh khắc hiếm hoi HLV Harry Kewell ngẫu hứng với bóng.
Phong cách làm việc của HLV Harry Kewell đậm chất châu Âu, luôn yêu cầu cao trong tập luyện.
Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên nhiều khả năng tiếp tục đá chính. Hiện tại CLB Hà Nội xếp thứ 7/14 với 8 điểm, chỉ hơn đúng 1 điểm so với Becamex TP.HCM. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 18h ngày 25/10 trên sân Gò Đậu.
