HLV Harry Kewell cực gắt trên sân tập

  • Thứ sáu, 24/10/2025 19:46 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Chiều 24/10 trên sân Gò Đậu, HLV Harry Kewell đốc thúc các cầu thủ CLB Hà Nội tập sung sức để chuẩn bị cho trận làm khách gặp Becamex TP.HCM ở vòng 8 V.League 2025/26.

Harry Kewell anh 1

HLV Harry Kewell chỉ đạo cực gắt trong buổi tập của CLB Hà Nội trên sân Gò Đậu Bình Dương vào chiều 24/10.

Harry Kewell anh 2

Cựu danh thủ Liverpool liên tục yêu cầu các cầu thủ chơi bóng ngắn, sệt, ít chạm, và hạn chế đường chuyền bổng tầm trung.

Harry Kewell anh 3

Vị HLV người Australia có khởi đầu không quá thuận lợi khi thất bại 1-2 trước CLB Ninh Bình ở vòng 7, nhưng màn trình diễn của CLB Hà Nội mang đến niềm hy vọng cho cổ động viên.

Harry Kewell anh 4

HLV Harry Kewell nhắc nhở các cầu thủ phải làm việc chăm chỉ vì "trận đấu đã bắt đầu ngay từ buổi tập này".

Harry Kewell anh 5

Trước trận làm khách gặp Becamex TP.HCM ở vòng 8 V.League 2025/26, CLB Hà Nội thiếu vắng tiền vệ đội trưởng Văn Quyết và thủ môn Văn Hoàng.

Harry Kewell anh 6

Khoảnh khắc hiếm hoi HLV Harry Kewell ngẫu hứng với bóng.

Harry Kewell anh 7

Phong cách làm việc của HLV Harry Kewell đậm chất châu Âu, luôn yêu cầu cao trong tập luyện.

Harry Kewell anh 8

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên nhiều khả năng tiếp tục đá chính. Hiện tại CLB Hà Nội xếp thứ 7/14 với 8 điểm, chỉ hơn đúng 1 điểm so với Becamex TP.HCM. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 18h ngày 25/10 trên sân Gò Đậu.

Harry Kewell dong vien Do Hoang Hen hinh anh

Harry Kewell động viên Đỗ Hoàng Hên

19:50 18/10/2025 19:50 18/10/2025

HLV Harry Kewell có cuộc trò chuyện ngắn với Đỗ Hoàng Hên trước trận đấu giữa Hà Nội với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tối 18/10. Chiến lược gia 46 tuổi động viên cậu học trò trong lần đầu ra mắt với tư cách nội binh.

