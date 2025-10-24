HLV Harry Kewell cực gắt trên sân tập

Vị HLV người Australia có khởi đầu không quá thuận lợi khi thất bại 1-2 trước CLB Ninh Bình ở vòng 7, nhưng màn trình diễn của CLB Hà Nội mang đến niềm hy vọng cho cổ động viên.

HLV Harry Kewell nhắc nhở các cầu thủ phải làm việc chăm chỉ vì "trận đấu đã bắt đầu ngay từ buổi tập này".

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên nhiều khả năng tiếp tục đá chính. Hiện tại CLB Hà Nội xếp thứ 7/14 với 8 điểm, chỉ hơn đúng 1 điểm so với Becamex TP.HCM. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 18h ngày 25/10 trên sân Gò Đậu.

Các chi tiết về cuộc đời của Luis Suarez được kể trong cuốn tiểu sử về anh mang tên “Luis Suarez” của nhà báo Frank Worrall, bao gồm những câu chuyện về gia đình êm ấm cùng cô con gái Delfina với tên được đảo từ Anfield, sân nhà của Liverpool. Cuốn sách được xuất bản năm 2014.