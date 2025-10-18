Đỗ Hoàng Hên ra mắt chưa như mong đợi

|
Tối 18/10, ở trận Hà Nội thua 1-2 trước Ninh Bình tại vòng 7 V.League 2025/26, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chính thức có màn ra mắt đội bóng thủ đô với tư cách nội binh.
Màn trình diễn của Hoàng Hên ở mức tốt, khi giúp hàng công của CLB Hà Nội có sự uyển chuyển hơn trong các tình huống xâm nhập vòng cấm, và còn lấn lướt đội khách với thống kê 19 lần dứt điểm (so với 8), tỷ lệ chuyền bóng thành công 62,4% (so với 58,7%).
Tuy nhiên sau thời gian dài không thi đấu, Đỗ Hoàng Hên chỉ đủ thể lực chơi tốt trong 65 phút rồi được rút ra nghỉ. HLV Harry Kewell dành nhiều thời gian sau trận trò chuyện với Hên. Họp báo sau trận, ông khen ngợi Hoàng Hên nhưng thừa nhận phải cẩn thận với thể trạng của tiền vệ này.
Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên đẩy Văn Quyết lên ghế dự bị. Song, HLV Harry Kewell cũng tỏ ra khôn khéo khi dành thời gian động viên đội trưởng của CLB Hà Nội.
Việc Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) nhập tịch thành công mang đến nhiều hy vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện lối chơi, nhưng trước hết, Hên phải thi đấu tốt trong màu áo CLB Hà Nội.
Sự xuất hiện của Hên ở trận này góp phần giúp các ngoại binh như Fernando Nascimento thi đấu tốt hơn thường thấy.
Một tuyển thủ Việt Nam khác là Nguyễn Hai Long cũng thể hiện tốt hơn ở trận này.
CLB Hà Nội thi đấu lấn lướt nhưng chưa đạt được sự chính xác trong khâu dứt điểm, và đã phải trả giá khi Ninh Bình ghi liền 2 bàn thắng của Daniel Da Silva (69') và Nguyễn Quốc Việt (80') từ các pha phạt góc.
