Đỗ Hoàng Hên ra mắt chưa như mong đợi

Tuy nhiên sau thời gian dài không thi đấu, Đỗ Hoàng Hên chỉ đủ thể lực chơi tốt trong 65 phút rồi được rút ra nghỉ. HLV Harry Kewell dành nhiều thời gian sau trận trò chuyện với Hên. Họp báo sau trận, ông khen ngợi Hoàng Hên nhưng thừa nhận phải cẩn thận với thể trạng của tiền vệ này.