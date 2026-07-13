Xuân Son giúp tuyển Việt Nam thắng đội đứng thứ 3 Hàn Quốc

Hai pha lập công của Xuân Son và Gia Hưng giúp tuyển Việt Nam đánh bại Gangwon FC, đội bóng đang đứng thứ 3 K.League, với tỷ số 2-1 chiều 13/7.

Xuân Son và Gia Hưng lập công giúp tuyển Việt Nam thắng trận giao hữu thứ 3 trong chuyến tập huấn Hàn Quốc. Ảnh: Nhật Đoàn.

Gangwon FC được xem là “quân xanh” chất lượng nhất của tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trước đối thủ có đẳng cấp cao, HLV Kim Sang-sik vẫn ưu tiên mục tiêu thử nghiệm đội hình, đồng thời kiểm tra phong độ các trụ cột trước thềm ASEAN Cup 2026.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tung ra sân đội hình với nhiều gương mặt quen thuộc. Tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động, sớm tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương.

Ngay phút thứ 5, Xuân Son có cơ hội dứt điểm sau pha phản công nhanh, nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Không lâu sau, Hoàng Hên và Hoàng Đức liên tiếp thử vận may bằng những cú sút xa.

Trong thế trận đang có phần nhỉnh hơn, tuyển Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 14, Gangwon FC được hưởng phạt đền và không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số. Tuy nhiên, bàn thua không khiến đội bóng áo đỏ nao núng. Các học trò của HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công.

Sau 3 trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm 1 số phương án cho tuyển Việt Nam và có những dấu hiệu tích cực. Ảnh: Nhật Đoàn.

Phút 21, Quang Hải tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng dội xà ngang trong gang tấc. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Phút 28, từ tình huống lên bóng bên cánh, Tài Lộc thực hiện quả tạt chuẩn xác để Xuân Son băng vào dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho tuyển Việt Nam.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik giữ nguyên bộ khung trong khoảng 15 phút đầu trước khi tiến hành thay đổi nhân sự hàng loạt nhằm kiểm tra chiều sâu đội hình. Dù xáo trộn lực lượng, tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận chủ động.

Phút 62, Ngọc Mỹ có pha cứa lòng đẹp mắt nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, bàn thắng quyết định đã đến. Văn Đô đi bóng bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Gia Hưng dứt điểm chính xác trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1.

Đây là kết quả tích cực với tuyển Việt Nam khi đối thủ là đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu K.League 1. Quan trọng hơn, trận đấu giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu để đánh giá lực lượng sau gần ba tuần tập huấn với các đối thủ có trình độ tăng dần.

Theo kế hoạch, sáng 14/7, tuyển Việt Nam sẽ về Hà Nội. Đội sau đó di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.