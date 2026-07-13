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Thể thao World Cup 2026

Trận Anh - Argentina bị đe dọa bởi bão lớn

  • Thứ hai, 13/7/2026 18:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina vào 2h sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam) có thể bị hoãn do điều kiện thời tiết ở thành phố Atlanta.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina bị đe dọa vì thời tiết.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo về những cơn bão sấm sét dữ dội và mưa lớn xối xả, gây áp lực lên quá trình chuẩn bị cuối cùng của cả Argentina và Anh. Theo dự báo, Atlanta sẽ hứng chịu sấm sét bắt đầu từ thứ ba, kèm theo nguy cơ ngập lụt cục bộ.

Mưa lớn dự kiến kéo dài đến hết ngày thứ tư, đe dọa nghiêm trọng các kế hoạch tập luyện của "Tam Sư". Tuy nhiên, các báo cáo khí tượng mới nhất cho thấy điều kiện thời tiết có thể cải thiện khoảng 36 giờ trước thời điểm bóng lăn.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, trận bán kết hai World Cup 2026 nhiều khả năng vẫn diễn ra theo kế hoạch nhờ cơ sở vật chất hiện đại. Sân vận động tại Atlanta được trang bị hệ thống mái che di động và điều hòa không khí toàn phần, giúp cách ly hoàn toàn sức nóng và mưa bão bên ngoài.

Xuyên suốt chiến dịch World Cup năm nay, yếu tố thời tiết nhiều lần gây khó khăn cho lịch trình thi đấu. Tuyển Anh từng bị hoãn trận gặp Mexico tại sân Azteca thêm một giờ đồng hồ, trong khi trận đấu của Argentina trước Cape Verde cũng suýt bị đình trệ vì bão lớn.

Hiện tại, rào cản duy nhất có thể khiến trận bán kết không thể bắt đầu đúng giờ là các vấn đề phát sinh về giao thông nếu bão lớn gây tắc nghẽn đường di chuyển của hai đội đến sân vận động.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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