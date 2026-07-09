Xuân Son giúp tuyển Việt Nam thắng trận thứ hai ở Hàn Quốc

Hai pha lập công của Xuân Son và Hai Long giúp tuyển Việt Nam đánh bại Yongin FC trong trận giao hữu thứ hai tại Hàn Quốc chiều 8/7.

Hai Long ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở trận giao hữu thứ hai tại Hàn Quốc. Ảnh: Nhật Đoàn.

So với đối thủ đầu tiên, Yongin FC đang thi đấu ở K League 2 và được đánh giá cao hơn về chất lượng chuyên môn. Điều này mang đến bài kiểm tra ở mức độ cao hơn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong quá trình hoàn thiện đội hình.

Trận này, HLV Kim Sang-sik tiếp tục chia đội hình thành hai nhóm, mỗi nhóm thi đấu một hiệp. Cách vận hành này giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện hơn về phong độ, thể trạng cũng như khả năng thích ứng chiến thuật của từng cầu thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Yongin FC cho thấy sự chủ động với khả năng kiểm soát bóng tốt. Đội bóng Hàn Quốc tạo sức ép đáng kể, đặc biệt nhờ sự cơ động của các ngoại binh Brazil như Gabriel Tigrao hay Vitinho trên hàng công.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam lại thể hiện sự sắc bén ở những pha chuyển đổi trạng thái. Phút thứ 9, Nguyễn Hai Long nhanh chân chớp cơ hội trong vùng cấm, tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp trận đấu trở nên cởi mở hơn. Phút 20, Hai Long tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng bên cánh trái, trước khi căng ngang thuận lợi cho Văn Cường. Dù vậy, thủ môn Yongin FC đã phản xạ kịp thời để cứu thua.

Xuân Son ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Nhật Đoàn.

Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở cuối hiệp một. Phút 42, Yongin FC tận dụng tốt một tình huống tổ chức tấn công để ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik thay toàn bộ đội hình nhằm tiếp tục thử nghiệm nhân sự. Thế trận vẫn diễn ra với nhịp độ cao, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Phút 75, từ một pha bóng bên cánh, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu dứt khoát, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là dấu ấn đáng chú ý của tiền đạo này sau quãng thời gian trở lại.

Dù chỉ là trận giao hữu, kết quả mang lại tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam, đặc biệt ở khả năng chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội. Quan trọng hơn, ban huấn luyện có thêm dữ liệu để đánh giá sự kết nối giữa các nhóm cầu thủ trong nhiều phương án chiến thuật khác nhau.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC (K League 1) vào ngày 13/7. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng trước khi đội trở về nước, chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar và hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.