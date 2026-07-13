MU điên cuồng mua sắm

Sau Andrey Santos và Youri Tielemans, MU tiếp tục tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng khi mở đàm phán chiêu mộ Joao Gomes để hoàn tất cuộc đại tu tuyến giữa.

Gomes trở thành mục tiêu tiếp theo của MU ở hàng tiền vệ.

Theo chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein, "Quỷ đỏ" mở các cuộc đàm phán trực tiếp với đại diện của tiền vệ người Brazil trong nỗ lực nâng cấp tuyến giữa. "MU chuyển hướng sang Joao Gomes sau khi thương vụ chuyển đến Atletico Madrid của cầu thủ không thành công", Ornstein thông tin thêm.

Trước đó, MU từng tiến rất gần Ederson. Tuy nhiên, thương vụ bất ngờ sụp đổ do những lo ngại liên quan đến kết quả kiểm tra y tế của tiền vệ thuộc biên chế Atalanta. Không mất nhiều thời gian, đội chủ sân Old Trafford lập tức chuyển hướng sang Gomes.

Gomes từng ở rất gần Atletico Madrid với mức phí khoảng 45 triệu euro. Tuy nhiên, thương vụ bể sau khi Bernardo Silva gia nhập Real Madrid. Việc hụt Silva khiến Atletico được cho là không hài lòng với "siêu cò" Jorge Mendes và quyết định dừng luôn kế hoạch chiêu mộ tiền vệ của Wolves.

Dù Wolves rớt hạng Premier League, Gomes vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất giải đấu. Cầu thủ người Brazil nổi bật nhờ khả năng tranh chấp quyết liệt, pressing không biết mệt và kỹ năng thu hồi bóng hiệu quả.

Tại quê nhà, Gomes được người hâm mộ đặt biệt danh "The Pitbull" vì phong cách thi đấu máu lửa, lì lợm và không ngại va chạm. Nếu chiêu mộ thành công Gomes, MU sẽ sở hữu tân binh chất lượng tiếp theo ở hàng tiền vệ.

Trước đó, MU đã đạt thỏa thuận đưa Andrey Santos về Old Trafford với mức phí 60 triệu euro, đồng thời kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng giá 41 triệu euro để chiêu mộ Youri Tielemans. Động thái cho thấy tham vọng cải tổ mạnh mẽ tuyến giữa của "Quỷ đỏ" trong hè 2026.

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