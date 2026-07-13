Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU điên cuồng mua sắm

  • Thứ hai, 13/7/2026 19:09 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Sau Andrey Santos và Youri Tielemans, MU tiếp tục tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng khi mở đàm phán chiêu mộ Joao Gomes để hoàn tất cuộc đại tu tuyến giữa.

Gomes trở thành mục tiêu tiếp theo của MU ở hàng tiền vệ.

Theo chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein, "Quỷ đỏ" mở các cuộc đàm phán trực tiếp với đại diện của tiền vệ người Brazil trong nỗ lực nâng cấp tuyến giữa. "MU chuyển hướng sang Joao Gomes sau khi thương vụ chuyển đến Atletico Madrid của cầu thủ không thành công", Ornstein thông tin thêm.

Trước đó, MU từng tiến rất gần Ederson. Tuy nhiên, thương vụ bất ngờ sụp đổ do những lo ngại liên quan đến kết quả kiểm tra y tế của tiền vệ thuộc biên chế Atalanta. Không mất nhiều thời gian, đội chủ sân Old Trafford lập tức chuyển hướng sang Gomes.

Gomes từng ở rất gần Atletico Madrid với mức phí khoảng 45 triệu euro. Tuy nhiên, thương vụ bể sau khi Bernardo Silva gia nhập Real Madrid. Việc hụt Silva khiến Atletico được cho là không hài lòng với "siêu cò" Jorge Mendes và quyết định dừng luôn kế hoạch chiêu mộ tiền vệ của Wolves.

Dù Wolves rớt hạng Premier League, Gomes vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất giải đấu. Cầu thủ người Brazil nổi bật nhờ khả năng tranh chấp quyết liệt, pressing không biết mệt và kỹ năng thu hồi bóng hiệu quả.

Tại quê nhà, Gomes được người hâm mộ đặt biệt danh "The Pitbull" vì phong cách thi đấu máu lửa, lì lợm và không ngại va chạm. Nếu chiêu mộ thành công Gomes, MU sẽ sở hữu tân binh chất lượng tiếp theo ở hàng tiền vệ.

Trước đó, MU đã đạt thỏa thuận đưa Andrey Santos về Old Trafford với mức phí 60 triệu euro, đồng thời kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng giá 41 triệu euro để chiêu mộ Youri Tielemans. Động thái cho thấy tham vọng cải tổ mạnh mẽ tuyến giữa của "Quỷ đỏ" trong hè 2026.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

MU kích hoạt điều khoản giải phóng Tielemans

Manchester United tiến sát việc chiêu mộ Youri Tielemans sau khi quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 41 triệu euro của tiền vệ người Bỉ.

2 giờ trước

Đề nghị mới cho Ederson sau khi lỡ hẹn với MU

Sau khi thương vụ gia nhập MU đổ vỡ, Ederson lập tức được Atalanta đề nghị hợp đồng gia hạn có thời hạn lên tới 5 năm.

9 giờ trước

MU đón tân binh giá 50 triệu bảng từ Chelsea

MU đạt thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng với Chelsea để chiêu mộ Andrey Santos, mở màn cho thương vụ đáng chú ý nhất hè 2026 của đội chủ sân Old Trafford.

04:43 9/7/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Croatia có HLV mới

    Croatia có HLV mới

    19 phút trước 19:29 13/7/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Croatia chính thức bổ nhiệm Slaven Bilic vào vị trí huấn luyện viên trưởng với hy vọng duy trì vị thế của đội tuyển.

    Không chuyền cho Haaland, sao Na Uy bị dọa giết

    Không chuyền cho Haaland, sao Na Uy bị dọa giết

    36 phút trước 19:13 13/7/2026

    0

    Sau trận thua 1-2 của Na Uy trước Anh, Alexander Sorloth đang đối mặt làn sóng đe dọa tính mạng từ người hâm mộ bởi tình huống không chuyền bóng cho Erling Haaland.

    Quyết định gây tranh cãi của tuyển Pháp

    Quyết định gây tranh cãi của tuyển Pháp

    38 phút trước 19:11 13/7/2026

    0

    Tiền vệ Manu Kone nhiều khả năng sẽ phải nhường suất đá chính cho Aurelien Tchouameni trong trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý