MU đón tân binh giá 50 triệu bảng từ Chelsea

MU đạt thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng với Chelsea để chiêu mộ Andrey Santos, mở màn cho thương vụ đáng chú ý nhất hè 2026 của đội chủ sân Old Trafford.

Santos là thương vụ bất ngờ của MU.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go để xác nhận thương vụ hoàn tất. "Manchester United chi tổng cộng 50 triệu bảng cho thương vụ, bao gồm 48 triệu bảng trả trước và 2 triệu bảng phụ phí", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Theo The Athletic, Chelsea cũng cài điều khoản hưởng 10% giá trị nếu MU bán Santos trong tương lai. Tiền vệ 22 tuổi được phép tới Manchester để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với sân Old Trafford.

Đây được xem là khoản đầu tư lớn của MU nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa sau chiến dịch thành công dưới thời HLV Michael Carrick. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng Santos là mảnh ghép giàu tiềm năng, đủ khả năng phát triển thành trụ cột trong nhiều năm tới.

Về phía Chelsea, quyết định chia tay Santos xuất phát từ mong muốn ra đi của chính cầu thủ. Sau khi HLV Xabi Alonso tiếp quản đội bóng, tiền vệ người Brazil nhận thấy cơ hội đá chính hạn chế, đặc biệt khi Moises Caicedo gia hạn hợp đồng dài hạn và tiếp tục giữ vai trò không thể thay thế ở khu trung tuyến. Không muốn thêm một mùa giải phải ngồi dự bị, Santos chủ động tìm kiếm bến đỗ mới.

Gia nhập Chelsea từ Vasco da Gama năm 2023 với mức phí 18 triệu bảng, Santos chưa có nhiều cơ hội khẳng định mình tại Stamford Bridge. Anh lần lượt được cho mượn trở lại Vasco da Gama, Nottingham Forest rồi Strasbourg. Chính quãng thời gian thi đấu ấn tượng tại CLB Pháp giúp giá trị của tiền vệ này tăng mạnh, dù không được triệu tập vào tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Santos trở thành cầu thủ thứ 3 rời Stamford Bridge trong hè 2026, sau Marc Cucurella và Tyrique George. Tổng số tiền đội bóng Tây London thu về từ 3 vụ bán người lên khoảng 126 triệu bảng, tạo ngân sách để HLV Alonso tái thiết lực lượng.

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