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Thể thao

Chủ MU rao bán cả đội hình ở Ligue 1

  • Thứ bảy, 4/7/2026 21:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sir Jim Ratcliffe sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho toàn bộ cầu thủ của Nice, nhằm giải quyết khó khăn tài chính và tạo ngân sách cho kỳ chuyển nhượng hè.

CLB Nice của Ratcliffe đang gặp khó khăn tài chính.

Theo L'Equipe, Nice buộc phải thu về khoảng 34 triệu bảng từ việc bán cầu thủ nếu muốn có kinh phí chiêu mộ tân binh trong mùa hè 2026. Điều đó đồng nghĩa không một cầu thủ nào được xem là "không thể đụng tới".

Đây là bài toán nan giải dành cho tân Giám đốc Thể thao Roger Ricort vừa nhậm chức từ ngày 1/7. Dù kịp mang về tiền vệ Laurent Abergel theo dạng chuyển nhượng tự do, ưu tiên lớn nhất của Nice lúc này vẫn là bán người để cân bằng tài chính.

Đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn INEOS trải qua mùa giải đáng quên tại Ligue 1. Nice chỉ thoát khỏi cuộc đua trụ hạng trong gang tấc, đứng trước nguy cơ xuống hạng trong phần lớn mùa giải và phải đối mặt áp lực cải tổ mạnh mẽ.

Nguồn tin từ Pháp cho biết INEOS áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng trong lúc tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng CLB. Thương vụ bán Nice cho một nhóm nhà đầu tư Mỹ từng tiến rất gần đến thành công, nhưng đổ vỡ vào phút chót. Việc chưa thể bán CLB khiến INEOS hạn chế đầu tư thêm, buộc Nice phải tự xoay xở bằng cách bán các ngôi sao để tạo quỹ chuyển nhượng.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng dự kiến, Nice sẽ trở thành một trong những đội bóng có cuộc cải tổ lực lượng mạnh nhất châu Âu mùa hè 2026. Động thái này cũng phản ánh áp lực tài chính mà đế chế thể thao của Sir Jim Ratcliffe đang đối mặt, trong bối cảnh ông đồng thời là đồng sở hữu MU.

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Minh Nghi

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