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Thể thao World Cup 2026

Onana rời MU

  • Thứ sáu, 3/7/2026 06:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thủ thành Andre Onana hoàn tất các thủ tục để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn thêm một mùa giải.

Onana không có tương lai ở MU.

Thỏa thuận giữa hai CLB hoàn tất với mức phí mượn khoảng 1,3 triệu bảng, đồng thời đại diện Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chi trả phần lớn tiền lương của thủ thành người Cameroon.

Theo Daily Mail, Onana ký vào các giấy tờ cần thiết để trở lại Trabzonspor, qua đó chấm dứt mọi khả năng tái xuất trong đội hình của HLV Michael Carrick. Dù vậy, hợp đồng lần này không kèm điều khoản mua đứt, đồng nghĩa MU vẫn giữ quyền sở hữu cầu thủ 30 tuổi.

Mùa giải trước, Onana thi đấu khá ổn trong màu áo Trabzonspor với 34 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh giữ sạch lưới 6 trận tại giải VĐQG, góp công giúp đội bóng giành chức vô địch Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Danh hiệu nối dài bộ sưu tập thành tích của thủ môn người Cameroon, bên cạnh 3 chức vô địch Eredivisie cùng Ajax, Coppa Italy với Inter Milan và FA Cup cùng MU.

Onana rời Old Trafford từ tháng 9 năm ngoái sau khi không còn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện. "Quỷ đỏ" từng hy vọng bán đứt anh để thu hồi một phần trong số 45 triệu bảng chi cho Inter Milan năm 2023. Tuy nhiên, không có đội bóng nào đáp ứng mức phí mong muốn, buộc MU tiếp tục lựa chọn phương án cho mượn.

Việc đẩy Onana sang Trabzonspor cũng giúp đội chủ sân Old Trafford giảm đáng kể quỹ lương khi không còn phải gánh khoản thu nhập khoảng 120.000 bảng mỗi tuần của thủ môn này.

Động thái cũng khẳng định vị thế số một của Senne Lammens trong khung gỗ MU Thủ thành người Bỉ gây ấn tượng mạnh ở mùa giải đầu tiên tại Premier League với 32 lần bắt chính, giữ sạch lưới 8 trận và được triệu tập tham dự World Cup 2026.

3 lần đẩy penalty liên tiếp của Onana Rạng sáng 24/4, Andre Onana hóa người hùng với 3 pha cản phá luân lưu xuất thần giúp Trabzonspor tiến vào bán kết Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

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Minh Nghi

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