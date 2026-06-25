Lộ diện mục tiêu chuyển nhượng mới của MU

Manchester United bất ngờ nhắm tới thủ thành Angus Gunn nhằm thay thế Andre Onana trong kế hoạch tái cấu trúc hàng phòng ngự ở mùa hè năm nay.

Angus Gunn nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Theo nhà báo Samuel Luckhurst của M.E.N, thủ thành 30 tuổi lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford sau màn trình diễn tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, trong bối cảnh câu lạc bộ chuẩn bị thanh lý cả Onana lẫn Altay Bayindir.

Gunn hiện là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Nottingham Forest vào cuối mùa giải 2025/26. Dù vừa phải vào lưới nhặt bóng 3 lần trong trận thua 0-3 Brazil tại bảng C, anh vẫn được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi của Scotland với khả năng phản xạ và kinh nghiệm dày dặn. Trước đó, người gác đền sinh năm 1996 giữ sạch lưới trong trận thắng 1-0 Haiti hôm 14/6 và duy trì phong độ ổn định suốt vòng bảng.

Thương vụ được thúc đẩy bởi mối quan hệ mật thiết giữa Gunn và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox. Cả hai từng có thời gian làm việc cùng nhau tại học viện Manchester City. Trước khi gia nhập Nottingham Forest, thủ môn 30 tuổi tích lũy kinh nghiệm tại nhiều câu lạc bộ như Norwich City, Southampton và Stoke City.

Manchester United cũng cân nhắc Karl Darlow của Leeds United như một phương án dự phòng. Tuy nhiên, do Darlow đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản, Gunn hiện là mục tiêu khả thi nhất.

Việc chiêu mộ một thủ môn giàu kinh nghiệm theo dạng chuyển nhượng tự do được xem là bước đi chiến lược của "Quỷ đỏ" nhằm ổn định ngân sách và đội hình nếu chia tay Onana và Bayindir ở mùa hè năm nay.

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