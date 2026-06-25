'Kép phụ' của MU được săn đón

Radek Vitek nhiều khả năng rời Manchester United trong mùa hè này khi hàng loạt CLB Premier League sẵn sàng trao cho anh cơ hội bắt chính.

Radek Vitek không muốn tiếp tục đóng vai trò dự bị ở MU. Ảnh: Instagram nhân vật.

Manchester United đối mặt nguy cơ chia tay một trong những thủ môn trẻ giàu tiềm năng nhất học viện khi Radek Vitek nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng Premier League. Theo Daily Mail, Hull City là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của thủ thành 22 tuổi. Hai tân binh khác của giải đấu là Coventry City và Ipswich Town cũng đang theo sát tình hình của tuyển thủ trẻ CH Czech.

Vitek gây ấn tượng mạnh trong màu áo Bristol City mùa trước. Thi đấu theo dạng cho mượn tại Championship, anh ra sân 41 trận và giữ sạch lưới 12 lần. Màn trình diễn ổn định giúp thủ môn này được đánh giá là đã sẵn sàng thử sức ở Premier League.

Nguồn tin từ Anh cho biết Manchester United không muốn mất Vitek. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford hiểu rằng tình hình hiện tại khá phức tạp. Hợp đồng của thủ môn sinh năm 2004 chỉ còn thời hạn hai năm, trong khi bản thân anh mong muốn được thi đấu thường xuyên thay vì tiếp tục đóng vai trò dự bị.

Trước đó, Vitek từng công khai thừa nhận không muốn ở lại Old Trafford nếu chỉ là phương án dự phòng. Thủ thành người CH Czech đặt mục tiêu trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Điều đó khiến MU phải cân nhắc các phương án. Đội bóng sẵn sàng bán Vitek nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Trong trường hợp cho mượn, "Quỷ đỏ" muốn anh gia hạn hợp đồng trước khi rời đội.

Song song với đó, MU cũng đang tìm kiếm một thủ môn giàu kinh nghiệm để hỗ trợ Senne Lammens. Hai cái tên từng được cân nhắc là Sam Johnstone của Wolves và Karl Darlow của Leeds United.

Tương lai của Radek Vitek vì thế hứa hẹn trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại MU những tuần tới. Với tham vọng được bắt chính thường xuyên, khả năng thủ môn trẻ này rời Old Trafford đang ngày càng lớn.

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