Sao MU được gọi là 'trợ lý của Ronaldo'

Mối quan hệ đặc biệt giữa Cristiano Ronaldo và Diogo Dalot tại tuyển Bồ Đào Nha đang trở thành chủ đề bàn tán sau chiến thắng trước Uzbekistan.

Dalot (3) bị gọi là trợ lý của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Khuya 23/6, Ronaldo để lại dấu ấn bằng cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở bảng K World Cup 2026. Không chỉ tỏa sáng trên sân, CR7 còn thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc thân thiết với Dalot, người được xem là một trong những đồng đội gần gũi nhất với anh ở tuyển Bồ Đào Nha.

Sau khi trận đấu khép lại, Ronaldo đi cạnh Dalot và đề nghị hậu vệ của MU đổi áo với mình. Dalot đồng ý, đồng thời cầm theo chiếc áo đấu cùng tấm băng đội trưởng của CR7 trên tay trước khi tiến vào đường hầm.

Khoảnh khắc diễn ra khá nhanh nhưng không thoát khỏi ống kính máy quay. Đoạn clip lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều CĐV hài hước bình luận rằng Dalot trông giống “trợ lý cá nhân” của Ronaldo hơn là một tuyển thủ. Một tài khoản khác so sánh mối quan hệ giữa Ronaldo và Dalot với sự thân thiết của Lionel Messi và Rodrigo De Paul ở tuyển Argentina.

Dalot thân thiết với Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Thực tế, Ronaldo và Dalot là đôi bạn thân thiết, đặc biệt khi cả hai có thời gian dài sát cánh cùng nhau ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Ngay sau khi lập công vào lưới Uzbekistan, siêu sao 41 tuổi đã chạy thẳng đến khu kỹ thuật để ăn mừng cùng Dalot, thay vì hướng về khán đài hay các đồng đội như thường lệ.

Với nhiều người, đó không đơn thuần là một màn ăn mừng bàn thắng, mà còn là lời cảm ơn âm thầm Ronaldo dành cho người đồng đội đã đứng về phía anh trong giai đoạn khó khăn.

Trước trận đấu, Ronaldo không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ nội bộ và truyền thông Bồ Đào Nha sau màn trình diễn gây tranh cãi ở lượt mở màn gặp CHDC Congo. Khi đó, Dalot là một trong số ít cầu thủ công khai lên tiếng bảo vệ đàn anh. Hậu vệ của MU khẳng định sức ảnh hưởng và vai trò của Ronaldo vẫn rất quan trọng với tuyển Bồ Đào Nha.

Bàn thắng có thể giúp Ronaldo trở thành người hùng của trận đấu, nhưng cách anh tìm đến Dalot sau khoảnh khắc ấy mới là chi tiết khiến câu chuyện trở nên đáng nhớ hơn cả.

Ronaldo đã khác và Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 Thay vì dứt điểm từ chấm đá phạt quen thuộc, Ronaldo nhường cơ hội cho Mendes tỏa sáng với cú sút thành bàn, góp phần giúp Bồ Đào Nha dẫn Uzbekistan 2-0 rạng sáng 24/6.