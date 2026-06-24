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Thể thao World Cup 2026

Beckham thất vọng với tuyển Anh

  • Thứ tư, 24/6/2026 06:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huyền thoại David Beckham tỏ ra thất vọng khi chứng kiến tuyển Anh phung phí cơ hội trong trận hòa 0-0 trước Ghana thuộc bảng L World Cup 2026 rạng sáng 24/6.

Vẻ mặt thất vọng của Beckham.

Khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra vào cuối trận khi "Tam Sư" hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự kiên cường của đại diện châu Phi. Từ một quả tạt chuẩn xác bên cánh, Nico O’Reilly bật cao đánh đầu lái bóng đi trúng xà ngang, khiến khung thành Ghana chao đảo.

Bóng sau đó bật ra đúng vị trí của đội trưởng Harry Kane. Trong tư thế thuận lợi và không bị bất kỳ hậu vệ nào áp sát, chân sút số một tuyển Anh được kỳ vọng sẽ mở tỷ số. Thế nhưng, Kane lại dứt điểm đưa bóng vọt xà ở cự ly gần, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của đội nhà.

Ngay sau tình huống này, máy quay truyền hình lập tức hướng về khu vực VIP, nơi Beckham đang theo dõi trận đấu. Cựu danh thủ 51 tuổi ôm mặt bằng cả hai bàn tay đầy hình xăm, thể hiện sự ngao ngán và bất lực trước pha bỏ lỡ khó tin của người đàn em.

Hình ảnh đó nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng phản ứng của Beckham nói lên tâm trạng chung của hàng triệu cổ động viên Anh theo dõi trận đấu. Không ít ý kiến mô tả đây là "khoảnh khắc của sự tuyệt vọng", khi tuyển Anh liên tục bế tắc trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ghana.

Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, tuyển Anh không thể tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ đối phương. Sự thiếu sắc bén ở những pha dứt điểm khiến đoàn quân của HLV Thomas Tuchel phải chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Tuyển Anh bị kéo trở lại mặt đất

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Minh Nghi

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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