Thù lao World Cup của tuyển Anh đi về đâu?

Tiếp nối truyền thống cao đẹp từ năm 2007, các ngôi sao đội tuyển Anh sẽ quyên góp toàn bộ thù lao thi đấu tại World Cup năm nay cho các quỹ từ thiện.

Tuyển Anh sẽ dành thù lao tại World Cup cho việc từ thiện.

Theo truyền thống, mỗi cầu thủ đội tuyển Anh sẽ quyên góp khoản phí ra sân trị giá 2.000 bảng cho mỗi trận đấu tại World Cup vào Quỹ bóng đá Anh (EFF).

Được thành lập từ năm 2007 bởi các danh thủ như David Beckham và Gary Neville, EFF huy động được hơn 5 triệu bảng để hỗ trợ các tổ chức nhân đạo như UNICEF hay Quỹ Bobby Moore, thay vì để các cầu thủ nhận thù lao cá nhân cho việc phục vụ quốc gia.

Dù quyên góp phí ra sân, các tuyển thủ vẫn có cơ hội nhận những khoản thưởng khổng lồ dựa trên thành tích chung. Nếu giành chức vô địch, mỗi cầu thủ dự kiến nhận hơn 500.000 bảng tiền thưởng.

Đặc biệt, HLV Thomas Tuchel có thể nhận về hàng triệu bảng nếu dẫn dắt tuyển Anh đến vinh quang. Theo quy định từ FIFA, đội vô địch World Cup sẽ nhận 37,5 triệu bảng tiền thưởng, trong khi đội á quân và hạng ba lần lượt nhận 24,9 triệu bảng và 21,9 triệu bảng.

Xét về mức thưởng giữa các quốc gia, Brazil hiện dẫn đầu về độ "chịu chi" khi cam kết trả khoảng 755.000 bảng cho mỗi cầu thủ nếu lên ngôi vương. Pháp đứng thứ hai với mức thưởng dự kiến 450.000 bảng.

Trong khi đó, Tây Ban Nha áp dụng hệ thống thưởng lũy tiến theo bốn cấp độ, bắt đầu từ 150.000 bảng tại vòng tứ kết và tăng dần lên 400.000 bảng nếu giành cúp vàng. Mức thưởng của tuyển Đức nếu vô địch năm 2026 hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.