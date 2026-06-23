Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Thù lao World Cup của tuyển Anh đi về đâu?

  • Thứ ba, 23/6/2026 19:19 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Tiếp nối truyền thống cao đẹp từ năm 2007, các ngôi sao đội tuyển Anh sẽ quyên góp toàn bộ thù lao thi đấu tại World Cup năm nay cho các quỹ từ thiện.

Tuyển Anh sẽ dành thù lao tại World Cup cho việc từ thiện.

Theo truyền thống, mỗi cầu thủ đội tuyển Anh sẽ quyên góp khoản phí ra sân trị giá 2.000 bảng cho mỗi trận đấu tại World Cup vào Quỹ bóng đá Anh (EFF).

Được thành lập từ năm 2007 bởi các danh thủ như David Beckham và Gary Neville, EFF huy động được hơn 5 triệu bảng để hỗ trợ các tổ chức nhân đạo như UNICEF hay Quỹ Bobby Moore, thay vì để các cầu thủ nhận thù lao cá nhân cho việc phục vụ quốc gia.

Dù quyên góp phí ra sân, các tuyển thủ vẫn có cơ hội nhận những khoản thưởng khổng lồ dựa trên thành tích chung. Nếu giành chức vô địch, mỗi cầu thủ dự kiến nhận hơn 500.000 bảng tiền thưởng.

Đặc biệt, HLV Thomas Tuchel có thể nhận về hàng triệu bảng nếu dẫn dắt tuyển Anh đến vinh quang. Theo quy định từ FIFA, đội vô địch World Cup sẽ nhận 37,5 triệu bảng tiền thưởng, trong khi đội á quân và hạng ba lần lượt nhận 24,9 triệu bảng và 21,9 triệu bảng.

Xét về mức thưởng giữa các quốc gia, Brazil hiện dẫn đầu về độ "chịu chi" khi cam kết trả khoảng 755.000 bảng cho mỗi cầu thủ nếu lên ngôi vương. Pháp đứng thứ hai với mức thưởng dự kiến 450.000 bảng.

Trong khi đó, Tây Ban Nha áp dụng hệ thống thưởng lũy tiến theo bốn cấp độ, bắt đầu từ 150.000 bảng tại vòng tứ kết và tăng dần lên 400.000 bảng nếu giành cúp vàng. Mức thưởng của tuyển Đức nếu vô địch năm 2026 hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.

Arsenal sắp kiếm bộn tiền nhờ sao tuyển Mỹ

Nhờ điều khoản bán lại thông minh, Arsenal có thể thu về khoản tiền lớn từ Folarin Balogun khi anh gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026.

1 giờ trước

Arsenal sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho sao tuyển Anh

Arsenal xác định Morgan Rogers là mục tiêu số một trong kỳ chuyển nhượng hè, sẵn sàng chi khoản phí khổng lồ để thuyết phục Aston Villa nhả người.

7 giờ trước

Người phụ nữ chứng kiến mọi thất bại của đội trưởng tuyển Anh

Harry Kane tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận ra quân World Cup 2026. Anh có chuyện tình kéo dài hơn hai thập kỷ với Katie Goodland.

32:1937 hôm qua

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup anh fa David Beckham Tuyển Anh world cup anh fa

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Cuu sao Arsenal gay phan no o World Cup hinh anh

Cựu sao Arsenal gây phẫn nộ ở World Cup

23 phút trước 19:37 23/6/2026

0

Tiền vệ Nicolas Pepe bị CĐV chỉ trích vì sử dụng điện thoại trong lúc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà, Yacine Idriss Diallo, phát biểu trước toàn đội.

Arbeloa sap co ben do moi sau khi roi Real hinh anh

Arbeloa sắp có bến đỗ mới sau khi rời Real

40 phút trước 19:20 23/6/2026

0

Fulham đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để bổ nhiệm Alvaro Arbeloa vào chiếc ghế nóng tại sân Craven Cottage với bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý