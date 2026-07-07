Cách duy nhất để Tchouameni tới MU

Nhằm hiện thực hóa tham vọng chiêu mộ Aurelien Tchouameni từ Real Madrid, Manchester United yêu cầu anh phải chấp nhận giảm mức thu nhập hiện tại để phù hợp quỹ lương.

Manchester United sẽ chỉ chiêu mộ Aurelien Tchouameni nếu anh giảm lương.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Old Trafford khẳng định cách duy nhất để tiền vệ này gia nhập CLB là chấp nhận mức lương thấp hơn đáng kể so với những gì anh đang hưởng tại Real Madrid.

Hiện tại, tuyển thủ Pháp nhận mức đãi ngộ khoảng 300.577 euro mỗi tuần (bao gồm tiền thưởng) tại sân Bernabeu. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" kiên quyết duy trì lập trường này nhằm siết chặt cấu trúc tài chính và cắt giảm quỹ lương sau một mùa hè đầy biến động.

Trước đó, MU bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu ở hàng tiền vệ như Elliot Anderson, Sandro Tonali và Mateus Fernandes do những tính toán về ngân sách.

Dù đã tiếp cận phía cầu thủ, Manchester United vẫn chưa nhận được "đèn xanh" từ Real Madrid để chính thức mở các cuộc đàm phán. Đội bóng Hoàng gia hiện vẫn nắm thế chủ động trong việc quyết định tương lai của tuyển thủ Pháp.

Trong khi đó, Chelsea cũng đang theo dõi sát sao diễn biến thương vụ và sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 26 tuổi. Để phòng ngừa rủi ro, MU đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng có chi phí thấp hơn.

Những cái tên như Tyler Adams và Sander Berge hiện vẫn nằm trong danh sách rút gọn của đội chủ sân Old Trafford trong trường hợp thương vụ Tchouameni đổ vỡ vì rào cản tài chính.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.