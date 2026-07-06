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Thể thao

Sự thật vụ Ederson tới MU đổ bể

  • Thứ hai, 6/7/2026 18:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phía MU bác bỏ tin đồn thương vụ Ederson đổ vỡ, khẳng định tiền vệ người Brazil chuẩn bị sang Anh kiểm tra y tế.

MU chưa hoàn tất thương vụ.

Trước đó, truyền thông Nam Mỹ đồng loạt đưa tin quá trình đàm phán giữa hai bên gặp trục trặc, làm dấy lên nghi ngờ rằng thương vụ đầu tiên dưới triều đại HLV Michael Carrick có nguy cơ thất bại.

Tuy nhiên, theo TEAMtalk, MU khẳng định mọi thủ tục vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Một nguồn tin từ CLB cho biết: "Không có bất kỳ vấn đề nào với thương vụ Ederson. Cậu ấy sẽ sang Anh kiểm tra y tế ngay khi điều kiện cho phép. Mọi thứ đang tiến triển đúng lộ trình".

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận tổng giá trị thương vụ vào khoảng 38,85 triệu bảng, gồm 34 triệu bảng phí chuyển nhượng cùng 3,85 triệu bảng phụ phí dựa trên các điều khoản được đánh giá là dễ hoàn thành.

Ederson dự kiến tới Anh ngay trong tuần này để kiểm tra y tế tại Carrington, sau khi hoàn thành nghĩa vụ cùng tuyển Brazil ở World Cup 2026. "Selecao" vừa bị Na Uy loại ở vòng 16 đội, qua đó giúp tiền vệ 26 tuổi có thể tập trung hoàn tất hợp đồng với "Quỷ đỏ". Đáng chú ý, anh chỉ thi đấu tổng cộng 20 phút trong suốt hành trình của Brazil tại giải đấu.

Ederson được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch cải tổ tuyến giữa của HLV Michael Carrick, đặc biệt sau khi Casemiro rời Old Trafford. Ban lãnh đạo MU muốn bổ sung sức mạnh, khả năng tranh chấp và kéo bóng từ tuyến giữa nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League cũng như Champions League.

Nguồn tin cũng cho biết Ederson đã thống nhất các điều khoản cá nhân với CLB thành Manchester. Hai bên dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải.

Vì sao MU chưa công bố thương vụ 35 triệu bảng?

Thương vụ Ederson gia nhập Manchester United vẫn chưa được công bố chính thức, dù hai câu lạc bộ đã thống nhất mọi điều khoản.

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Minh Nghi

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