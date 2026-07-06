Vì sao MU chưa công bố thương vụ 35 triệu bảng?

Thương vụ Ederson gia nhập Manchester United vẫn chưa được công bố chính thức, dù hai câu lạc bộ đã thống nhất mọi điều khoản.

Vì sao MU chưa công bố Ederson. Ảnh: Reuters.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU và Atalanta đã đạt thỏa thuận bằng miệng từ khoảng một tháng trước. Hai CLB cũng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, trong khi Ederson đã hoàn thành phần đầu tiên của cuộc kiểm tra y tế. Tuy nhiên, thương vụ vẫn phải chờ tiền vệ người Brazil hoàn tất phần kiểm tra y tế cuối cùng tại Anh trước khi được xác nhận.

Việc này chưa thể diễn ra do Ederson đang cùng tuyển Brazil dự World Cup 2026. Ban đầu, cầu thủ 27 tuổi không có tên trong danh sách triệu tập, nhưng anh được HLV Carlo Ancelotti gọi bổ sung vào phút chót để thay thế hậu vệ Wesley.

Romano khẳng định người hâm mộ "Quỷ đỏ" không cần lo lắng, bởi mọi thỏa thuận cơ bản đều đã hoàn tất. Theo ông, việc công bố thương vụ chỉ còn phụ thuộc vào thời điểm Brazil kết thúc hành trình tại World Cup để Ederson trở lại Anh hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Dù sắp có được chữ ký của Ederson, MU vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm phương án tăng cường tuyến giữa. Tiền vệ 22 tuổi Alex Scott của Bournemouth vẫn nằm trong danh sách mục tiêu, song đội bóng chủ sân Vitality không có ý định bán tài năng trẻ này và đang xúc tiến gia hạn hợp đồng.

Ngoài ra, Aurelien Tchouameni của Real Madrid cũng được xem là một lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh tương lai của tuyển thủ Pháp xuất hiện nhiều đồn đoán sau khi Jose Mourinho tiếp quản băng ghế huấn luyện.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.