Cái tên thứ ba 'bóng gió' rời Chelsea

Phát biểu mới của Moises Caicedo tiếp tục khoét sâu những dấu hiệu rạn nứt nội bộ Chelsea giữa giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.

Chelsea đang đối mặt với một giai đoạn đầy biến động khi Moises Caicedo trở thành cái tên mới nhất không khẳng định tương lai tại CLB. Trong cuộc phỏng vấn với tờ AS, tiền vệ người Ecuador không loại trừ khả năng rời London, dù vẫn nhấn mạnh đang còn hợp đồng.

"Trong bóng đá, bạn không bao giờ biết trước điều gì. Tôi có hợp đồng, nhưng tương lai thì hãy chờ xem", Caicedo chia sẻ. Anh cho biết chưa nghĩ đến việc ra đi, song cũng không đóng lại bất kỳ khả năng nào.

Đây là lần thứ ba trong gần 2 tuần, một trụ cột của Chelsea công khai nói về tương lai theo cách khiến người hâm mộ lo ngại. Trước đó, Enzo Fernandez nhiều lần bày tỏ mong muốn được sống tại Madrid và không chắc chắn về tương lai. Những phát biểu này khiến anh bị CLB treo giò nội bộ hai trận.

Marc Cucurella cũng góp phần làm dấy lên tranh cãi khi công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của đội bóng. Tuy nhiên, hậu vệ người Tây Ban Nha không phải nhận án phạt sau một buổi trao đổi dài với HLV và ban lãnh đạo.

Những phát biểu liên tiếp từ các cầu thủ trụ cột khiến bầu không khí tại Stamford Bridge trở nên căng thẳng. Một bộ phận CĐV đã quay sang ủng hộ cầu thủ thay vì ban lãnh đạo, trong bối cảnh niềm tin vào giới chủ và đội ngũ điều hành suy giảm.

Về mặt chuyên môn, Chelsea vẫn còn mục tiêu cạnh tranh suất dự Champions League. Tuy nhiên, khả năng này chưa được đảm bảo dưới thời HLV Liam Rosenior. Nếu tiếp tục vắng mặt ở đấu trường này, đây sẽ là lần thứ ba trong bốn năm đội bóng không góp mặt tại Champions League.

Trong bối cảnh đó, những phát biểu như của Caicedo càng làm dấy lên lo ngại về làn sóng ra đi hàng loạt. Dù hợp đồng của anh còn kéo dài đến năm 2031, nhưng Chelsea hiểu rằng các ngôi sao hàng đầu trong đội hình luôn cần một môi trường đủ sức cạnh tranh để đưa tên tuổi của họ lên tầm cao mới.

