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Thể thao

7 cầu thủ có thể rời Liverpool

  • Thứ năm, 4/6/2026 06:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự xuất hiện của Andoni Iraola có thể kéo theo một cuộc cải tổ mạnh mẽ tại Anfield, với hàng loạt ngôi sao Liverpool đứng trước tương lai bất định.

Liverpool hứa hẹn thay đổi mạnh mẽ trong hè 2026.

Sau khi tụt xuống vị trí thứ 5 tại Premier League, Liverpool hiểu họ cần những thay đổi mạnh mẽ để nhanh chóng trở lại cuộc đua danh hiệu. Trong bối cảnh Mohamed Salah, Ibrahima Konate và Andy Robertson xác nhận chia tay đội bóng, nhiều cầu thủ khác cũng có thể phải nối gót rời Anfield.

Theo truyền thông Anh, Federico Chiesa là một trong những cái tên dễ bị thanh lý nhất. Chấn thương liên miên khiến cầu thủ người Italy không thể hiện được nhiều kể từ khi chuyển đến Liverpool.

Harvey Elliott cũng đứng trước tương lai khó đoán. Sau thời gian cho mượn không thành công tại Aston Villa, tiền vệ người Anh cần thuyết phục Iraola nếu muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Ở tuyến giữa, Wataru Endo có thể trở thành vật tế thần. Tiền vệ người Nhật Bản bước sang tuổi 33 và chỉ còn một năm hợp đồng. Nếu Liverpool chiêu mộ thêm những gương mặt mới, cơ hội ra sân của anh sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Jeremie Frimpong cũng gây thất vọng sau một mùa giải không đáp ứng kỳ vọng. Trên hàng công, Cody Gakpo đối mặt áp lực lớn sau mùa giải thiếu ổn định. Tương tự, Liverpool được cho là bắt đầu rao bán Curtis Jones.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Alexis Mac Allister. Nhà vô địch World Cup 2022 là trụ cột quan trọng, nhưng sự quan tâm từ Real Madrid có thể khiến Liverpool cân nhắc nếu nhận được mức giá đủ hấp dẫn.

Với việc Iraola chuẩn bị tiếp quản băng ghế huấn luyện, hè 2026 hứa hẹn sẽ mở ra một cuộc cách mạng tại Anfield. Khi ấy, không ít ngôi sao đang đối mặt với nguy cơ trở thành người thừa.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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