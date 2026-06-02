Liverpool dậy sóng với 9 thương vụ

HLV Andoni Iraola được cho là bắt tay vào kế hoạch thay máu lực lượng Liverpool khi muốn bổ sung tới 5 tân binh và sẵn sàng chia tay thêm 4 cầu thủ.

Liverpool hứa hẹn thay đổi mạnh mẽ trong hè 2026.

Sau khi sa thải Arne Slot, Liverpool nhanh chóng xác định Iraola là ứng viên số một cho chiếc ghế nóng tại Anfield. Theo nhiều nguồn tin, đôi bên đạt thỏa thuận nguyên tắc và ngày công bố chính thức chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mùa giải tới hứa hẹn là giai đoạn chuyển giao lớn với đội chủ sân Anfield. Bộ 3 trụ cột gồm Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konate đều rời CLB theo dạng tự do, buộc Liverpool phải tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng.

Theo ESPN, Iraola xác định danh sách ưu tiên gồm 5 mục tiêu. Ở hàng công, Liverpool muốn mang về cầu thủ chạy cánh đẳng cấp với 2 ứng viên nổi bật là Yan Diomande và Bradley Barcola. Ngoài ra, Jarrod Bowen cũng nằm trong tầm ngắm sau khi West Ham xuống hạng.

Tuyến giữa là vị trí cần nâng cấp tiếp theo. Liverpool được cho là rất quan tâm tới Adam Wharton, ngôi sao trẻ đang nổi của Crystal Palace. Trong khi đó, hàng thủ có thể được bổ sung bằng Denzel Dumfries, hậu vệ cánh giàu kinh nghiệm của Inter Milan.

Ở chiều ngược lại, một số cầu thủ đối diện với tương lai bất định. Alisson Becker nhận được sự quan tâm từ Juventus, còn Curtis Jones và Federico Chiesa cũng có khả năng rời Anfield. Trường hợp của Joe Gomez vẫn chưa được quyết định.

Đáng chú ý nhất là sự ra đi của Konate. Trung vệ người Pháp không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng và tiến rất gần tới Real Madrid. Để chuẩn bị cho khoảng trống này, Liverpool có thể trao cơ hội cho các tài năng trẻ hoặc kích hoạt điều khoản mua lại Jarell Quansah từ Bayer Leverkusen.

Nếu mọi kế hoạch diễn ra đúng hướng, Liverpool dưới thời Iraola sẽ mang diện mạo hoàn toàn mới ngay trong mùa hè này.