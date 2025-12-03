Tài năng gốc Việt lại tỏa sáng cho Leverkusen

Rạng sáng 3/12, Ibrahim Maza ghi bàn duy nhất giúp Bayer Leverkusen loại Dortmund khỏi cúp Quốc gia Đức.

Cầu thủ vừa tròn 20 tuổi trải qua khởi đầu đầy hứa hẹn tại Leverkusen.

Signal Iduna Park rung chuyển khi sự điềm tĩnh của Ibrahim Maza khiến người ta phải nhắc tới. Pha dứt điểm sắc như dao cắt của tiền vệ trẻ gốc Việt giúp Leverkusen giành quyền vào tứ kết cúp Quốc gia Đức. Maza thường xuyên đá chính mùa này, ghi 3 bàn và có thêm 2 kiến tạo sau 17 trận trên mọi đấu trường.

Dortmund nhập cuộc với quyết tâm cao độ, dồn ép đối thủ từ những phút đầu. Adeyemi, rồi Nmecha thay nhau thử tài thủ môn đối phương bằng các pha nã đại bác từ xa. Có thời điểm bóng chỉ lệch cột dọc vài centimet, khiến khán đài Westfalen tưởng như bật tung. Nhưng khi đội chủ nhà còn mải miết tìm đường cách phá hàng thủ Leverkusen, khoảnh khắc định đoạt trận đấu xuất hiện ở phút 34.

Trong một pha phản công chớp nhoáng, Maza đón bóng trong vùng cấm, ngoặt nhẹ tạo khoảng trống rồi sút căng vào góc cao. Bóng đi hiểm đến mức thủ thành Dortmund chỉ kịp đứng nhìn. Một cú ra chân lạnh lùng, gọn gàng, đủ khiến hàng vạn khán giả áo vàng sững sờ.

Hiệp hai chứng kiến Dortmund tràn lên như bão. Thế nhưng tất cả đều bị chặn đứng bởi một Mark Flekken xuất thần trong khung gỗ Leverkusen. Ít nhất hai lần, thủ môn này bay người cứu thua ngoạn mục, đặc biệt ở tình huống đối mặt Waldemar Anton phút 80.

Leverkusen đứng vững và khép lại chiến thắng xứng đáng. Bàn thắng duy nhất của Maza đưa đội bóng vùng Rhine đi tiếp, đánh dấu thêm một màn trình diễn chói sáng của cầu thủ gốc Việt ngày càng gây tiếng vang ở Đức.

Maza có bố người Algeria và mẹ người Việt Nam. Cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Đức, từng khoác áo các lứa đội trẻ quốc gia này. Tuy nhiên, Maza sau cùng chọn màu áo tuyển Algeria