Dortmund chấm dứt đà thăng hoa của Leverkusen

Trong trận cầu tâm điểm của vòng 12 Bundesliga, Borussia Dortmund đánh bại Bayer Leverkusen 2-1 trên sân khách, chen chân vào top 3.

Borussia Dortmund đánh bại Bayer Leverkusen 2-1 trên sân khách, chen chân vào top 3 Bundesliga .

Trước trận này, Leverkusen đang thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm các chiến thắng trước Man City hay Benfica. Song, ngay tại BayArena, họ ôm hận trước Borussia Dortmund.

Trận đấu giữa hai gã khổng lồ nước Đức diễn ra với nhịp độ cao và đầy kịch tính. Leverkusen nhập cuộc đầy tự tin, kiểm soát bóng vượt trội trong 20 phút đầu. Họ liên tục uy hiếp khung thành Dortmund.

Tuy nhiên, Dortmund dần lấy lại thế trận ở nửa sau hiệp một nhờ lối chơi pressing tầm cao hiệu quả. Phút 41, hậu vệ Anselmino bất ngờ mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Sang hiệp hai, Leverkusen dồn ép dữ dội để tìm bàn gỡ. Thế nhưng việc dâng cao khiến hàng thủ của họ trở nên mong manh. Phút 65, Adeyemi nhân đôi cách biệt.

Leverkusen cuối cùng cũng có bàn danh dự ở phút 82, khi Christian Kofane dứt điểm cận thành, rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Những phút cuối, đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công nhưng hàng thủ chắc chắn của Dortmund vẫn đứng vững.

Chiến thắng này là liều doping tinh thần cho Dortmund sau các kết quả thất vọng liên tiếp trước đó tại Bundesliga. Với 25 điểm sau 12 vòng, họ chính thức chen chân vào top 3, chỉ kém Bayern (34 điểm) và Leipzig (26 điểm).

Trong khi đó, Leverkusen tạm thời tụt xuống vị trí thứ 4 với 23 điểm, nhưng khoảng cách với chính Dortmund vẫn chỉ là 2 điểm.

Tường Linh

Leverkusen Dortmund

